Strażacy z Katowic pokazali nagranie, jak nie należy tworzyć korytarza życia. Dojazd do wypadku zajął im 30 minut, ponieważ spędzili mnóstwo czasu w korku. Gdyby nie to, że strażacy sami zaczęli kierować ruchem, prawdopodobnie zajęłoby to znacznie więcej czasu.

Do zdarzenia doszło po kolizji, do której doszło w tunelu na Drogowej Trasie Średnicowej w Katowicach. Na miejsce wypadku musieli dotrzeć strażacy, za którymi jechał również transport krwi. Na miejscu utworzył się ogromny korek, a kierowcy nie utworzyli korytarza życia, mimo że przepisy jasno mówią, że jest to obowiązek kierowców.

W pewnym momencie dowódca podjął decyzję, że strażacy sami zaczną kierować ruchem, by pojazd mógł dojechać na miejsce kolizji. „W dniu dzisiejszym nasz zastęp został skierowany do kolizji drogowej w tunelu pod rondem Ziętka. Kierowcy nie stworzyli Korytarza życia, blokując dojazd służbom. Tylko dzięki temu, że nasi strażacy wyszli i zaczęli kierować ruchem udało nam się dotrzeć do zdarzenia, po niespełna 30 minutach spędzonych w korku!!! WSTYD DRODZY KIEROWCY!” – czytamy na profilu OSP w Katowicach-Szopienicach na Facebooku.

Strażacy zamieścili w mediach społecznościowych również nagranie z całego zdarzenia.

Nagranie pojawiło się również na profilu 112Katowice Służby Ratunkowe:

Czytaj także: Potrącił na pasach kobietę. Nagranie ku przestrodze! [WIDEO]

Żr.: Facebook/Ochotnicza Straż Pożarna w Katowicach – Szopienicach, Facebook/112Katowice Służby Ratunkowe