Kabaret Skeczów Męczących zachwycił publiczność podczas Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej transmitowanej w Polsacie. W ich skeczu stylizowanym na teleturniej „Milionerzy” nie zabrakło aluzji politycznych. Najbardziej oberwało się Jackowi Sasinowi.

W ostatni weekend sierpnia Polsat pokazywał Magiczne Zakończenie Wakacji. Wydarzenie miało miejsce w Kielcach, a w niedzielę na scenie pojawiły się kabarety. Największe emocje wzbudził Kabaret Skeczów Męczących, który postanowił nawiązać między innymi do aktualnej sytuacji politycznej. Ich występ spotkał się z niezwykle pozytywną reakcją publiczności.

Skecz stylizowany był na teleturniej „Milionerzy”. W pewnym momencie twórcy boleśnie zadrwili z Jacka Sasina. „Prowadzący” zadał pytanie o to, która z wypowiedzi Jacka Sasina jest prawdziwa. Pojawiły się następujące:

A) Wybory kopertowe na pewno się odbędą

B) W sprawie Turowa jesteśmy z Czechami dogadani

C) Tej zimy na pewno prądu w gniazdkach nie zabraknie

D) Ja nie wiem, co ja myślę. Ewoluowałem

„Uczestnik” dopytywał, czy chodzi o to, która odpowiedź jest prawdziwa. „Wszystkie są prawdziwe. Która jest zgodna z prawdą? U pana Jacka to jest coś innego” – odpowiedział „prowadzący”, co spotkało się z niezwykle żywiołową reakcją publiczności.

Gdy uczestnik zdecydował, że chce zadzwonić do przyjaciółki, tą okazała się bohaterka filmu „Jestem w Stegnie na plaży”, który w ostatnich tygodniach podbił media społecznościowe w Polsce. Pomysł znów przypadł do gustu publiczności, która była zachwycona.

Skecz można zobaczyć poniżej.

