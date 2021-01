Wczorajszy konkurs w Titisee-Neustadt zakończył się zwycięstwem Kamila Stocha. Jednak podczas dekoracji zwycięzców organizatorzy zaliczyli kompromitującą wpadkę, bo nie zagrali hymnu Polski. Dzisiaj opublikowali specjalne oświadczenie, w którym tłumaczą powody zaistniałej sytuacji.

Kamil Stoch wygrał swój trzeci konkurs z rzędu i osiągnął to, na co czekano od dawna. W liczbie zwycięstw w Pucharze Świata zrównał się z Adamem Małyszem, osiągając 39 triumfów. W Titisee-Neustadt bardzo dobrze spisali się również pozostali Polacy. Piotr Żyła zajął trzecie miejsce, Andrzej Stękała był piąty a Dawid Kubacki siódmy. Na 11. pozycji rywalizację zakończył Jakub Wolny, a na 28. pozycji Paweł Wąsek.

Po konkursie doszło jednak do ogromnego zaskoczenia. Gdy zawodnicy stanęli na podium i oczekiwali na Mazurka Dąbrowskiego, okazało się, że organizatorzy nie zagrali hymnu w ogóle. Widać było, że zarówno skoczkowie, jak i komentatorzy, nie kryli zaskoczenia.

Czytaj także: Kamil Stoch skomentował brak hymnu grafiką. Umieścił ją w sieci

Kamil Stoch również nie ukrywał niezadowolenia taką sytuacją. „Jutro sami zaśpiewamy hymn” – komentował na gorąco. Później w sieci zamieszczając zdjęcie z konkursu, dołączył także grafikę z tekstem Mazurka Dąbrowskiego. Stanowi to jednoznaczne nawiązanie do sytuacji, do jakiej doszło w Titisee-Neustadt. Fotografia pojawiła się w serwisie Instagram.

Organizatorzy tłumaczą, dlaczego nie zagrali hymnu

W końcu głos zabrali także organizatorzy. „Nigdy nie było naszym zamiarem wyśmiewanie ani krzywdzenie polskiej drużyny czy narodu polskiego. Zawsze cieszymy się z udziału skoczków i kibiców z tego kraju, którzy swoim dobrym nastrojem nadali naszej skoczni niepowtarzalną atmosferę” – tłumaczą w oświadczeniu.

„Jesteśmy również wdzięczni Kamilowi Stochowi i jego współpracownikom, że kilka lat temu wspierali nas w organizacji zawodów. Tym bardziej żałujemy, że w sobotę nasza technologia zawiodła podczas ceremonii wręczenia nagród i nie mogliśmy uhonorować zwycięstwa Kamila Stocha hymnem narodowym” – dodano.

Organizatorzy przeprosili polskiego skoczka i całą reprezentację Polski za to, że nie zagrali hymnu Polski. W niedzielę odbędzie się kolejny konkurs Pucharu Świata w Titisee-Neustadt. Jego początek zaplanowany jest na godzinę 16:30.

Źr. sportowefakty.wp.pl; wmeritum.pl