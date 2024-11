Zmarła 20-letnia Barbara Bartkowiak. To 20-letnia druhna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie. Informacja o jej śmierci zszokowała.

Koledzy z OSP w miejscowości Troszyn pożegnali Barbarę Bartkowiak. We wtorek o godzinie 17 zabrzmiały strażackie syreny. Chcieli w ten sposób oddać hołd i odprowadzić 20-latkę na wieczną wartę, co zszokowało jej przyjaciół, którzy do tej pory nie mogą uwierzyć w jej odejscie.

Gryfiński Oddział Powiatowy ZOSP RP przekazał smutną informację. – Z ogromną przykrością informujemy że w nocy z na 18 listopada odeszła od nas Basia, druhna OSP Troszyn, miała zaledwie 20 lat, odeszła nagle – zakomunikowano.

Basia pochodziła z rodziny o tradycjach strażackich, jej tato jest druhem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Cedyni, natomiast brat Funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz Prezesem jednostki OSP Chojna. Jej drugi brat jest również członkiem OSP Chojna.

Przyczyn śmierci młodej kobiety nie podano.

