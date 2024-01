Smutne informacje. W wieku 24 lat zmarł dziennikarz sportowy Wojciech Bąkowicz. Jego ostatni wpis w mediach społecznościowych jest wyjątkowo wzruszający.

Informację o śmierci Bąkowicza podał w serwisie „X” jego redakcyjny kolega – Filip Kijewski. Dziennikarz współpracowali ze sobą w ramach portalu internetowego lodzkisport.pl.

– Odszedł nasz kolega z redakcji Wojtek Bąkowicz. Miał 24 lata – napisał Kijewski, a do swojego wpisu dołączył artykuł ze wspomnianego serwisu o tematyce sportowej.

Odszedł nasz kolega z redakcji Wojtek Bąkowicz. Miał 24 latahttps://t.co/1XyEsyt45s — Filip Kijewski (@FilipKij) January 2, 2024

Wojciech Bąkowicz nie żyje. Miał 24 lata

Wojciech Bąkowicz w swojej pracy dziennikarskiej zajmował się przede wszystkim piłką nożną. Opisywał mecze polskiej ekstraklasy. Swoimi spostrzeżeniami dzielił się nie tylko na łamach serwisów internetowych, ale również portalu „X” (dawny Twitter).

Szczególnie poruszający jest ostatni wpis, jak w tym serwisie zamieścił zmagający się z wieloma schorzeniami Bąkowicz. – To mogło być podsumowanie 2023 roku, ale nie musiało. A nie musiało z bardzo prostej przyczyny – byłoby nudne jak flaki z olejem. Jednakże to dobry moment na podziękowania. Tak, między innymi Tobie. Dziękuję Ci z całego serduszka za wszystkie słowa wsparcia! Niby to tylko słowa, ale potrafią działać cuda. Tym bardziej że było – i w sumie to nadal jest – ciężko. Niemniej jednak widząc, jaki odzew tutaj budzi moja aktywność – naprawdę nie wiem, jak mam za to Wam dziękować – napisał młody dziennikarz 31 grudnia.

– Życie jest, jakie jest. Może i mam pecha od poczęcia. Ale za to ogrom szczęścia do ludzi. Ten rok to też dla mnie dowód na to, że można się rozwijać nie tyle nie wychodząc z domu, co nie wstając z łóżka. Co prawda sam sobie troszkę przeczę, bo zawsze uważałem, że dziennikarstwo to przede wszystkim wyjście do ludzi, a wywiad w cztery oczy nigdy nie zastąpi telefonicznego. Podobnie relacja z meczu – sprzed telewizora to nie to samo, co z trybuny prasowej – dodał.

To mogło być podsumowanie 2023 roku, ale nie musiało. A nie musiało z bardzo prostej przyczyny – byłoby nudne jak flaki z olejem.



Jednakże to dobry moment na podziękowania. Tak, między innymi Tobie. Dziękuję Ci z całego serduszka za wszystkie słowa wsparcia! Niby to tylko… — Wojciech Bąkowicz (@WBakowicz) December 31, 2023

