Makabryczne odkrycie w jednej ze szkół w Gorzowie Wielkopolskim. Po chwili zdecydowano o odwołaniu zajęć.

Do szokującej sytuacji doszło 2 stycznia w Szkole Podstawowej nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim. We wtorek, na chwilę przed rozpoczęciem zaplanowanych na ten dzień lekcji, przed budynkiem placówki zaroiło się od przedstawicieli służb.

Po chwili wszystko się wyjaśniło. Okazało się bowiem, że w piwnicy szkoły odkryto zwłoki 50-letniego mężczyzny. Odnalazł je jeden z pracowników szkoły. Zmarły mężczyzna nie był zatrudniony w placówce.

Na miejsce natychmiast wezwano przedstawicieli służb. Przybyli funkcjonariusze policji, a także, m.in., biegły z zakresu pożarnictwa. Wszystko ze względu na fakt, iż część rzeczy znajdujących się w piwnicy była nadpalona.

– 2 (wtorek) i 3 (środa) stycznia 2024 r. wszystkie zajęcia na terenie szkoły zostały odwołane. Świetlica w tych dniach jest nieczynna – powiedziała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Gorzowie Wielkopolskim, którą cytuje dziennik „Fakt”.

Obecnie na miejscu pracują policjanci, którzy próbują ustalić, w jakich okolicznościach doszło do zgonu oraz co było jego przyczyną. Nie wiadomo również, dlaczego mężczyzna dostał się na teren placówki. Wiele wskazuje na to, że chciał schronić się przed mrozem.

