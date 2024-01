Zbliżają się wizyty duszpasterskie. Wielu z nas zastanawia się nad wysokością datku, którą przekażemy księdzu. Głos w tej sprawie zabrał jeden z duchownych, który ujawnił, jakiego rzędu kwoty przekazywane są przez wiernych podczas „kolędy”.

Ks. Rafał Główczyński był gościem program „Newsroom WP” emitowanego w telewizji Wirtualnej Polski. Duchowny znany jest ze swojej internetowej działalności. W sieci funkcjonuje zresztą pod pseudonimem „Ksiądz z Osiedla”.

Ksiądz zabrał głos ws. kwestii związanych z wizytą duszpasterską. Duchowny został m.in. zapytany o to, jakie kwoty przekazują wierni do tzw. „koperty”, czyli jako datek na lokalną parafię, do której przynależą.

Ks. Rafał Główczyński zdecydował się ujawnić ich wysokość powołując się na przykłady z jego obecnej parafii. Okazuje się, że są to zwykle środki oscylujące w ramach jednej kwoty.

Ksiądz ujawnił, ile wierni przekazują „do koperty” podczas wizyty duszpasterskiej

– W parafii, w której obecnie się znajduję, to najczęściej ofiara 50-60 zł – powiedział ks. Rafał Główczyński w rozmowie przeprowadzonej w programie „Newsroom WP”.

Ksiądz zdradził również, że w „kopertach” znajdują się też niższe kwoty, jednak zwykle jest to kwota oscylująca w granicach 50 złotych. Duchowny przyznaje, że jest to raczej standard.

– Jestem księdzem ósmy rok i na przestrzeni tych lat nie widzę dużych zmian. W różnych miastach posługiwałem, ale jeżeli chodzi o kwoty, to istotnych różnic nie widzę – powiedział.

