Takiego materiału na temat Andrzeja Dudy, Prezydenta RP, w „Wiadomościach” raczej byśmy nie uświadczyli. W programie „19.30” przeanalizowano noworoczne orędzie głowy państwa.

– Noworoczne orędzie prezydenta, a w nim zapewnienie o gotowości do współpracy z rządem w kwestiach bezpieczeństwa i gotowość do obrony konstytucji. „Nie będzie zgody na jej łamanie” – tak mówi Andrzej Duda, wskazując m.in. na zmiany w mediach publicznych. A politycy rządzącej większości pytają, skąd zmiana w podejściu prezydenta – w taki sposób materiał zapowiedziała prezentera programu „19.30”, w przeszłości związana z TVN, Joanna Dunikowska-Paź.

Warto przypomnieć, że w orędziu Andrzej Duda wspomniał o łamaniu konstytucji przez nowy rząd, a także „siłowym” przejęciu mediów publicznych przez ekipę Donalda Tuska przy dużym udziale szefa resortu kultury – Bartłomieja Sienkiewicza.

W programie „19.30” zaprezentowano opinie dwóch stron. Głos zabrał m.in. Witold Waszczykowski, czyli polityk związany ze Zjednoczoną Prawicą, który wziął stronę Prezydenta RP. Nazwał go m.in. „mężem stanu” i podkreślił, że jest „zatroskany bieżącą sytuacją”.

Materiał o orędziu Andrzeja Dudy w programie „19.30” TVP

Kolejnymi osobami, które zabierały głos w tej sprawie byli eksperci. I tutaj trudno wyobrazić sobie, by podobne opinie udało się przemycić w dawnych „Wiadomościach”. – Prezydent nawołujący do przestrzegania zasad demokratycznego państwa i do przestrzegania konstytucji jest całkowicie niewiarygodny – powiedział adwokat Michał Wawrykiewicz.

W reportażu zacytowano również wypowiedź prof. Adama Strzembosza z 2019 roku. – Prezydent Duda wielokrotnie łamał Konstytucję. Kiedyś sobie zacząłem liczyć ile razy, ale doliczyłem 13 razy i machnąłem ręką – mówił wówczas Strzembosz.

Jak widzowie oceniają ten materiał? Rzecz jasna różnie. Nie można jednak odmówić tego, iż zaprezentowano opinie dwóch stron sporu, co w przeszłości niestety nie było regułą.

