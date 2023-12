Nie żyje Krzysztof Respondek. Popularny piosenkarz, artysta kabaretowy i aktor miał 54 lata. Informacje o jego nagłej śmierci przekazał jego przyjaciel, Krzysztof Handke.

Zmarł Krzysztof Respondek – ta szokująca wiadomość obiegła w piątek media. Artysta doskonale znany z kabaretu Rak oraz licznych ról aktorskich m.in. w serialach „Agentki” i „Barwy szczęścia” miał 54 lata.

Wiadomość przekazał przyjaciel i kolega ze sceny – Krzysztof Handke. „Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać” – napisał. W rozmowie z Ślązaga.pl podał, że przyczyną zgonu był zawał serca.

Nie żyje Krzysztof Respondek. Przyjaciel nie może w to uwierzyć: „Był w pełni sił”

– Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52 – powiedział.

Dotarła do nas smutna i niezrozumiała wiadomość. Odszedł Krzysztof Respondek z kabaretu Rak. Tak pogodnych i szczerych ludzi jest naprawdę niewielu. Smutek i niedowierzanie. To nie tak miało być 😡😢 pic.twitter.com/tK04ASeozi — Neo-Nówka (@kabaretNeoNowka) December 22, 2023

Krzysztof Respondek (54) – aktor, piosenkarz i artysta kabaretowy. W latach 90. występował w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, później został członkiem kabaretu "Rak". Szerszej publiczności znany z serialu "Barwy szczęścia". Zmarł na zawał serca. pic.twitter.com/EyOFjAHZiG — Kto umarł? (@KtoUmarl) December 22, 2023

Przeczytaj również: