Emil Piątek, były reprezentant Polski w amatorskim MMA, zmarł w wieku 26 lat. Informacja została potwierdzona przez International Mixed Martial Arts Federation.

Doniesienia o śmierci Piątka dotarły z Irlandii. Przekazała je federacja sportów walki International Mixed Martial Arts Federation, do której w przeszłości przynależał zawodnik.

Piątek, który toczył swoje pojedynki w formule amatorskiego MMA, był uważany za utalentowanego sportowca. W 2019 roku zdobył nawet brązowy medal mistrzostw Europy i srebro mistrzostw świata. Stoczył 16 walk, aż 14 z nich zakończyło się jego triumfem. Zawodnik rywalizował przede wszystkim na Wyspach Brytyjskich.

Zawodnik, choć pochodzi z Kłodzka, mieszkał i trenował w stolicy Irlandii – Dublinie. Niestety, jakiś czas temu poważnie zachorował. Przez rok zmagał się z nowotworem i ostatecznie przegrał walkę o swoje życie.

– Rodzina IMMAF jest załamana wiadomością o śmierci Emila Piątka po walce z rakiem. Spoczywaj w pokoju – napisano na profilu International Mixed Martial Arts Federation w mediach społecznościowych.

