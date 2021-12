W wieku 83 lat zmarł Tadeusz Ross. Był aktorem, satyrykiem, scenarzystą, a także byłym posłem i eurodeputowanym z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Informację o śmierci Tadeusza Rossa przekazał na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter polityk PO, Marcin Kierwiński. „Bardzo smutna wiadomość, zmarł Tadeusz Ross. Satyryk, aktor, radny Warszawy, poseł, poseł do PE, dobry, uczciwy i ciepły człowiek” – napisał Kierwiński.

„Tadeusz będzie Ciebie bardzo brakować. To był wielki zaszczyt znać Ciebie i współpracować z Tobą. Odpoczywaj w spokoju” – dodał w dalszej części wpisu przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, który był mocno poruszony śmiercią swojego kolegi z ugrupowania.

Tadeusza Rossa pożegnał również dziennikarz Michał Majewski. „Ross umarł. Miał chyba najfajniejszą, oldskulową wizytówkę, jaką posiadam w zbiorach. Śliczna” – napisał na profilu społecznościowym w serwisie Twitter.

„Zmarł Tadzio Ross. Nasz wiecznie uśmiechnięty klubowy kolega. Pamiętam, jak zabrałam go do mojego Skarżyska. Cóż to była za podróż i spotkania pełne anegdot i ciepła” – napisała z kolei posłanka PO, Marzena Okła-Drewnowicz. „Tadziu, żegnaj, Dobry Człowieku. Do zobaczenia….” – dodała w dalszej części swojego krótkiego wpisu na Twitterze.

Tadeusz Ross w chwili śmierci miał 83 lata. Był aktorem, satyrykiem, piosenkarzem, autorem musicali, tekstów piosenek i wierszy dla dzieci, scenarzystą i politykiem. Widzowie mogli kojarzyć go m.in. z roli „Zulu Guli”, w którą wcielał się w emitowanym na antenie TVP programie satyrycznym.