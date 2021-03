Biedronka we współpracy z Glovo przygotowała dla klientów nie lada promocję. W tym tygodniu na terenie 31 miast w Polsce sieć oferuje darmową dostawę produktów. Warunkiem jest zrobienie zakupów za minimum 30 złotych. To jednak nie wszystko.

Współpraca Biedronki i Glovo trwa już od dłuższego czasu. Szczególnie w dobie pandemii zakupy online, również te spożywcze, stają się coraz popularniejsze. Nic więc dziwnego, że sieć postanowiła jeszcze bardziej do nich zachęcić.

Od dziś do 28 marca w 31 miastach na terenie całej Polski będzie można zrobić zakupy online z darmową dostawą do domu. Jest tylko jeden warunek – wartość koszyka musi wynosić przynajmniej 30 złotych. Dla wielu osób będzie to z pewnością doskonała okazja do zrobienia świątecznych zakupów.

To jednak nie wszystko. Glovo oferuje również zniżkę 30 złotych dla zakupów za minimum 60 złotych. Zniżka obowiązuje tylko przy pierwszym zakupie w aplikacji – wystarczy podać kod PIERWSZEZAKUPY, by promocja została dodana.

Czytaj także: Furtka do ominięcia zakazu handlu w niedziele otwarta? Dotyczy to nawet hipermarketów

Źr.: Biedronka