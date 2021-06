Wirus jest w odwrocie – powiedział minister Adam Niedzielski na antenie Radia ZET. Szef resortu zdrowia skomentował aktualne statystyki epidemiczne w Polsce. Jak podkreśla, rządzący nieustannie analizują sytuację w innych krajach europejskich.

Dane, które codziennie publikuje Ministerstwo Zdrowia potwierdzają, że liczba nowych przypadków koronawirusa systematycznie spada. Sytuacja epidemiczna w Polsce powraca do normy z okresu ubiegłorocznych wakacji. Nie wiadomo jednak, czy koronawirus powróci jesienią, tak jak to miało miejsce w 2020 roku. O komentarz w tej sprawie poproszony został minister Adam Niedzielski.

– Chciałbym, żeby nasi rodacy w miarę możliwości zapomnieli w czas wakacji o pandemii. My będziemy pracowali nad tym, żeby być gotowym, zabezpieczonym na ewentualność pojawienia się kolejnej fali czy po prostu wzrostu zakażeń, ale to jest czas, kiedy trzeba odpoczywać – powiedział szef resortu zdrowia w programie „Tydzień z Radiem ZET„.

— Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) June 25, 2021

Minister Niedzielski: Można powiedzieć, że sytuacja jest pod kontrolą

Niedzielski zwrócił uwagę na aktualny spadek zakażeń. – Najważniejszym jakby przedmiotem czy obiektem, który obserwujemy, to jest ta dzienna liczba zakażeń. Jeżeli ona cały czas maleje, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że mimo luzowania obostrzeń i mimo też niskiej liczby zakażeń, cały czas mamy do czynienia z blisko 30 proc. spadkiem z tygodnia na tydzień – oświadczył.

– To znaczy, że no jest na pewno wirus w odwrocie i można powiedzieć, że sytuacja jest pod kontrolą – dodał.

Minister zaznacza jednak, że resort nieustannie obserwuje rozwój epidemii w innych europejskich krajach, aby móc w porę zareagować. – Oczywiście obserwujemy sytuację we wszystkich krajach europejskich, przede wszystkim Wielkiej Brytanii i też podejmujemy do tych obserwacji decyzje. Ja chcę zwrócić państwa uwagę, że w ciągu ostatnich 3 dni w zasadzie podjęliśmy właśnie kilka takich decyzji, które mają na celu uszczelnienie epidemiczne granicy – podsumował.