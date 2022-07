Programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzinie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe nie jest ograniczony, ale redefiniowany – powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Minister Niedzielsk w czasie piątkowej konferencji prasowej po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim i Radą ds. Covid został zapytany, dlaczego Ministerstwo Zdrowia wstrzymało realizację programu opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzinie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

„W ostatnich latach wykonujemy bardzo dużo badań genetycznych, przede wszystkim zwiększyliśmy panel badań genetycznych, który jest weryfikowany przy urodzeniu dziecka, m.in pod kątem wykrywania SMA” – powiedział szef MZ.

Zaznaczył, że program dotyczący kwestii dziedziczności został „redefiniowany”. Zaznaczył, że „nie jest to jednak ograniczenie”.

W ramach programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) od kilkunastu lat realizowany jest w Polsce „Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe”. Miał on obowiązywać do końca 2021 r. Jego funkcjonowanie przedłużono do sierpnia 2022 r. Jak poinformował prof. Jan Lubiński, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia aktualizują formułę programu. (PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorzy: Magdalena Gronek, Szymon Zdziebłowski