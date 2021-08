Adam Niedzielski na antenie radia RMF FM ocenił, że w Polsce „już faktycznie mamy czwartą falę” pandemii. Minister zdrowia przyznał również, że pojawiła się rekomendacja Rady Medycznej, aby rozważyć podanie trzeciej dawki szczepionki w najbardziej narażonych grupach.

Minister zwrócił uwagę, że na Zachodzie już jest duży przyrost zakażeń, ale jest też pewien pozytyw. „Teraz będziemy przede wszystkim obserwowali, czy ta liczba zakażeń przekłada się na hospitalizację. Widzimy, że np. w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii mamy bardzo duże przyrosty zakażeń, ale one nie przekładają się na hospitalizację i zgony” – zauważył Niedzielski. „To jest dobrodziejstwo szczepień” – podkreślił.

Niedzielski przyznał, że jest prawdopodobne, że niektóre grupy otrzymają trzecią dawkę szczepionki. „Mamy rekomendację ze strony Rady Medycznej, by rozważyć podanie 3. dawki szczepionki w tych grupach, które są najbardziej narażone na ryzyko” – powiedział. „Twarde argumenty mówią, że odporność po szczepionce trwa minimum rok” – dodał.

Niedzielski ostrzega przed czwartą falą

Szef resortu zdrowia ostrzegł, że czwarta fala już zaczyna się rozpędzać. „Jeżeli falę zaczniemy definiować od samego dołu, czyli minimum, które było osiągnięte po trzeciej fali, to my już faktycznie mamy czwartą falę” – ocenił Niedzielski. „Te najniższe poziomy zakażeń odnotowywaliśmy 3-4 tygodnie temu. Wtedy średnia 7-dniowa była poniżej 100. W tej chwili ona już jest na stałe powyżej 100, a w zasadzie zbliża się do 200. Ta czwarta fala praktycznie idzie” – powiedział.

Minister mówił też o przewidywaniach dotyczących nadchodzącej czwartej fali. „Prognozy mówią, że maksimum, czyli czarny scenariusz to 15 tys. zakażeń koronawirusem, mniej więcej w październiku. Ta fala będzie się rozpędzała przez jakiś czas” – wyjaśnił Niedzielski.

„Zakładamy, że liczba hospitalizacji w przypadku czarnego scenariusza, (…) będzie o 40-50 proc. mniejsza, niż była w trzeciej fali. System ochrony zdrowia będzie w zdecydowanym stopniu mniej narażony na obciążenie” – powiedział.

