Adam Niedzielski zabrał publicznie głos w trwającej dyskusji o możliwości wprowadzenia odpłatności za szczepienia przeciw Covid-19. Co ważne, minister zdrowia nie wykluczył zupełnie takiej możliwości. Wskazał natomiast termin, do którego szczepionki na pewno będą darmowe. Nie wiadomo, co później.

Niedawno rozgorzała debata o możliwości wprowadzenia odpłatności za szczepienia. Prof. Magdalena Marczyńska z Rady Medycznej przy premierze stwierdziła, że szczepionka przeciw COVID-19 „na pewno będzie darmowa, bo tak stanowi umową unijna w tej sprawie”.

„Możliwe jest natomiast wprowadzenie odpłatności za usługę, za wizytę lekarską czy samą czynność szczepienia. Rozmawiamy o tym, szukając pomysłów na przekonanie osób, które dalej nie chcą się szczepić” – powiedziała”

Jeszcze w poniedziałek Niedzielski nie wykluczał wprowadzenia odpłatności za szczepienie. „Rozważamy, czy systemu (refundacyjnego) nie wprowadzić po 1 października dla szczepień przeciw COVID-19” – mówił.

Niedzielski wskazuje termin

We wtorek Niedzielski ponownie odniósł się do sprawy. Wskazał termin, do jakiego szczepionki na pewno będą darmowe. „Do końca września gwarancja, że szczepienie przeciw COVID-19 będzie nieodpłatne. Każdy, kto chce się zaszczepić do tego czasu, będzie mógł to uczynić na dotychczasowych warunkach” – zapewnił w Radiu Plus.

Przypomniał, że sama usługa szczepienia kosztuje 60 zł, bo tyle NFZ refunduje przychodniom za jego wykonanie.

Źr. Polsat News