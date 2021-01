Minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z „Wprost” przyznał, że rząd rozważa wprowadzenie ograniczeń dla osób, które się nie zaszczepią. Zastrzegł przy tym, że podobne rozważania toczą się także w wielu innych krajach.

Niedzielski przyznał, że rząd planuje rozszerzenie udogodnień dla osób zaszczepionych. „Podobnie jak inne kraje w Europie, które przygotowują już takie plany” – zaznaczył. Minister przyznał że nie ma planów wprowadzenia legitymacji zaszczepionych, jak ma to miejsce w Wielkiej Brytanii.

Niedzielski zaznaczył, że na razie w planach jest wprowadzenie w aplikacji Internetowe Konto Pacjenta kodu QR, który każdy zaszczepiony będzie mógł mieć w pamięci swojego telefonu. „I w razie potrzeby wydrukować, by choćby osoby nie korzystające ze smartfonów, mogły mieć go fizycznie przy sobie” – dodał.

Niedzielski nie zaszczepi się poza kolejką

Dopytywany, czy istnieje „plan B”, gdyby większość obywateli nie chciała się zaszczepić, Niedzielski powiedział, że wiele państw rozważa wprowadzenie ograniczeń dla niezaszczepionych. „I my to też rozważamy. Na przykład tylko zaszczepieni będą mieć uproszczony dostęp do pewnych świadczeń medycznych. Nie dotyczy to oczywiście nagłych i krytycznych sytuacji” – stwierdził.

Niedzielski zapewnił, że nie zamierza szczepić się przed swoją kolejką. Zaznaczył, że nie obawia się krytyk, bo w każdym przypadku ona by była. „Jak zaszczepię się pierwszy, to będzie, że politycy pchają się bez kolejki. A jak się pierwszy nie zaszczepię, to znowu dam paliwo tym, którzy twierdzą, że to jest niebezpieczne. I mam jakieś ukryte powody” – podkreślił.

Jak dodał, najwcześniej uda mu się pewnie zaszczepić „w okolicach wakacji”. „A wtedy temat szczepionek będzie już tak oklepany, że nie będzie popytu na to, żebym występował w towarzystwie igły przed kamerami” – wskazał.

Nowe zakażenia

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 008 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Resort podał także, że w ciągu ostatniej doby zmarło 400 zakażonych, a do tej pory zaszczepiono 47,6 tys. osób.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 305 774 przypadki zakażenia koronawirusem. 28 956 osób nie żyje a 1 046 281 uznano za wyzdrowiałe.

