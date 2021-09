Podczas konferencji prasowej w poniedziałek Adam Niedzielski ostrzegł przed stale wzrastającą liczbą nowych zakażeń. Padło również pytanie o ewentualne wprowadzenie obostrzeń, ale minister zdrowia wypowiedział się na ten temat dość lakonicznie.

Minister Niedzielski ostrzegł, że niebawem osiągniemy poziom 1000 nowych zakażeń dziennie. „W najbliższych dniach czy najbliższych tygodniach trzeba się spodziewać, że przekroczymy w ciągu jednego z dni liczbę tysiąc, ale też powoli średnia zakażeń będzie do tego poziomu tysiąc dążyła” – mówił.

„Średni poziom pewnie się zrealizuje pod koniec września, czyli w kolejnym tygodniu. Natomiast dzienne przekroczenie tysiąca może mieć miejsce w tym tygodniu” – powiedział Niedzielski.

„Widzimy wyraźnie, że dynamika procesu epidemicznego przyrasta. O ile kilka tygodni temu mogliśmy jeszcze patrzeć na to, że z tygodnia na tydzień to zwiększenie liczby nowych zakażeń jest rzędu dwudziestu, dwudziestu kilku procent, to tak naprawdę od tygodnia mamy do czynienia już z dynamikami rzędu 35, nawet 40 procent” – zauważył Niedzielski. „Nawet z dnia na dzień zdarzały się takie sytuacje, że ta dynamika była blisko 50-procentowa” – przypomniał.

Niedzielski o obostrzeniach

Zastrzegł, że wzrosty te przekładają się na wzrost hospitalizacji. „W tej chwili mamy przekroczoną już liczbę tysiąca hospitalizacji” – poinformował Niedzielski. Dodał, że „liczba hospitalizacji w ciągu tygodnia się podwoiła”.

Podczas konferencji padło pytanie, o możliwe wprowadzenie obostrzeń. „Przyjęliśmy sobie taką umowną granicę, średnio tysiąc zakażeń dziennie, poniżej której w ogóle nie będziemy prowadzili dyskusji na temat wprowadzania obostrzeń, bo to jest zbyt mały poziom, poziom niewymagający reakcji” – powiedział Niedzielski.

„To nie jest jeszcze czas na wprowadzanie obostrzeń” – oświadczył Niedzielski. „Mamy przygotowany pewien model dzielenia na strefy żółte, zielone i czerwone; i ten model, uwzględnia też poziom zaszczepienia w poszczególnych powiatach, ale na razie to nie jest absolutnie czas na podjęcie decyzji o zaostrzaniu restrykcji” – zaznaczył.

