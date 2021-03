Adam Niedzielski kolejny dzień z rzędu publikuje w mediach społecznościowych niepokojący wpis. Minister zdrowia przedstawił tym razem wykres, który, na którym przedstawiono dynamikę rozwoju pandemii koronawirusa na terytorium Polski. Szef resortu zdrowia ostrzega przed przyspieszeniem trzeciej fali.

Adam Niedzielski ma powody do niepokoju, bo od wielu dni notujemy bardzo duże wzrosty nowych zakażeń koronawirusem. Co gorsza, w niektórych rejonach zaczyna brakować respiratorów i miejsc w szpitalach. I to pomimo tego, że funkcjonują też specjalnie przystosowane szpitale tymczasowe. Rząd stara się reagować, więc otwiera kolejne tego typu placówki.

Niedzielski ostrzega

Minister zdrowia ostrzega Polaków już także za pośrednictwem profilu na Twitterze. We wtorek opublikował wykres, który ukazuje niepokojącą dynamikę rozwoju pandemii w Polsce. Adam Niedzielski nie ukrywa, że trzecia fala pandemii coraz wyraźniej przyspiesza.

„Dzisiejsza stopa wzrostu zachorowań względem poprzedniego tygodnia wynosi 44% – ponownie powyżej wcześniejszej średniej. Liczba zleconych wczoraj testów przez POZ osiągnęła 60 tys wobec 42 tys w poprzedni poniedziałek. Trzecia fala przyspiesza” – napisał Niedzielski na Twitterze.

Nowe zakażenia

We wtorek Ministerstwo Zdrowia informuje o 14 396 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa. W ciągu doby liczba osób hospitalizowanych wzrosła o prawie tysiąc. Zmarło kolejnych 372 chorych. Bezpośrednio z powodu COVID-19 zmarło 79 osób, zaś z powodu współistnienia z innymi schorzeniami – 293 osoby. Od początku prowadzenia testów w Polsce odnotowano 47 578 zgonów.

Liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 wzrosła w ciągu doby o 934 (obecnie 21 183). Przybyło także pacjentów OIOM (wzrost o 55).

Wzrost liczby hospitalizowanych znajduje odzwierciedlenie w bazie wolnych łóżek. Obecnie jest ich 8 121 (spadek o 103). Baza wolnych respiratorów wynosi obecnie 820 (wzrost o 22).

