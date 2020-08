Zapraszam wszystkich do współpracy. Jestem osobą na tę współpracę otwartą – zapowiada Andrzej Niedzielski, który ma zostać nowym ministrem zdrowia. Swojego następcę chwalił publicznie minister Łukasz Szumowski. – Uważam, że to jest rewelacyjny wybór pana premiera – przekonuje szef resortu zdrowia.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski ogłosił swoją dymisję na początku tygodnia. W czwartek dowiedzieliśmy się, że jego następcą zostanie szef Narodowego Funduszu Zdrowia – Adam Niedzielski.

Nowy szef resortu zdrowia nie jest lekarzem, skończył ekonomię i metody ilościowe i systemy informacyjne na SGH. Jednak zarówno premier Mateusz Morawiecki, jak i Łukasz Szumowski przekonują, że jest to kompetentna osoba.

Szumowski zadowolony ze swojego następcy: Łączy wiedzę ogromną i doświadczenie zarządcze, menadżerskie, ekonomiczne, z ogromnym doświadczeniem w obszarze medycyny

– Jestem przekonany, że dr Adam Niedzielski znakomicie poradzi sobie na nowym stanowisku. Jestem pewien, że to właściwy kandydat – mówił premier.

Na piątkowej konferencji prasowej swojego następcę wsparł Łukasz Szumowski. – Doprowadził do tego, że NFZ ma wzrost zaufania Polaków, jest postrzegany w tej chwili znacznie, znacznie lepiej, niż był postrzegany kiedyś – tłumaczył Szumowski.

– To pokazuje, że pan prezes Niedzielski łączy dwie rzeczy. Łączy wiedzę ogromną i doświadczenie zarządcze, menadżerskie, ekonomiczne, z ogromnym doświadczeniem w obszarze medycyny – dodał. Szef resortu zdrowia podkreślił, że jest zachwycony decyzją premiera. – Uważam, że to jest rewelacyjny wybór pana premiera – zaznaczył.

Minister Niedzielski: Zapraszam wszystkich do współpracy

Z kolei Niedzielski zapowiedział, że przedstawi wkrótce szczegóły nowego podejścia do polskiej służby zdrowia. – Pan minister Łukasz tutaj bardzo dokładnie mnie poinformował jak wygląda mniej więcej ten taki zgrubny kształt strategii podejścia do jesieni. Na pewno będziemy o tym jeszcze rozmawiali i przedstawimy państwu dokument, ale tak jak powiedziałem to dopiero stanie się po mojej oficjalnej nominacji – zapowiedział.

Następca Szumowskiego zapewnił, że będzie otwarty na współpracę. – Chcę od razu zadeklarować, że takim przesłaniem na moje potencjalne rządy w ministerstwie, bo cały czas zastrzegam, że jeszcze konieczne jest powołanie, będzie hasło: wszystkie ręce na pokład. Zapraszam wszystkich do współpracy. Jestem osobą na tę współpracę otwartą – dodał.

