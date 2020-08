Adam Niedzielski został nowym ministrem zdrowia. Ogłosił to podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Niedzielski pełnił dotychczas funkcję prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

W środę media obiegła zaskakująca informacja. Okazało się bowiem, iż ze swojego stanowiska zrezygnował dotychczasowy minister zdrowia, Łukasz Szumowski. Eksperci byli zdumieni. Podkreślali, że jesteśmy w dobie pandemii koronawirusa, a tak radykalne zmiany w tym momencie nie są wskazane.

Szumowski był jednak nieubłagany i ze swojej decyzji wycofać się nie zamierzał. Rząd zareagował szybko, ponieważ już dziś ogłosił nazwisko jego następcy. Podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki ujawnił, że nowym ministrem zdrowia zostanie dotychczasowy prezes NFZ, Adam Niedzielski.

„Jestem przekonany, że Adam Niedzielski, dzisiaj szef NFZ, doskonale poradzi sobie z tymi bardzo trudnymi problemami. Potrafi rozmawiać z bardzo różnymi środowiskami medycznymi i jestem pewien, że to właściwy kandydat na to miejsce” – powiedział Mateusz Morawiecki w trakcie spotkania z dziennikarzami.

Adam Niedzielski nowym szefem MZ. Internauci zaskoczeni

Nominacja Niedzielskiego zaskoczyła internautów oraz dziennikarzy. Ci zwracają bowiem uwagę, że po raz pierwszy od wielu lat resortu zdrowia nie obejmie lekarz. „Przy okazji nowego ministra zdrowia nastąpiło zerwanie z tradycją, że szef resortu zdrowia musi być lekarzem. Nie musi i twierdzę to od dawna. Musi być za to dobrym menedżerem” – napisała dziennikarka Lidia Lemaniak, która uważa to za atut Niedzielskiego.

Innego zdania jest jeden z internautów. „Adam Niedzielski nowym Ministrem Zdrowia. Ekonomista, tylko ja nie rozumiem, o co chodzi? Czy na czas pandemii nie jest potrzebny prawdziwy fachowiec z wiedzą medyczną?” – pyta pan Artur.

„Swoją drogą to ciekawe – nowy szef resortu zdrowia Niedzielski nie jest lekarzem. I to zdaje się pierwszy raz od 16 lat, gdy na czele tego resortu nie staje lekarz…” – pisze reporter TVN24, Radomir Wit.

Podobnych wpisów było oczywiście więcej. Komentujący zwracali bowiem uwagę, że w obliczu, gdy nadchodzi druga fala pandemii, być może właściwszą osobą na tym stanowisku byłby ktoś z wykształceniem medycznym. Inni z internautów twierdzą z kolei, iż Niedzielski może otoczyć się doradcami, a sam realizować się w dziedzinie, na której zna się najlepiej – czyli ekonomii i finansach. Więcej informacji nt. Adama Niedzielskiego TUTAJ.