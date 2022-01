Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że na starcie programu są 64 apteki, w których można wykonać darmowe testy antygenowy. Informację skomentował dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, zdaniem którego jest to „umiarkowanie spektakularny sukces”.

Możliwość wykonania darmowych testów antygenowych na COVID-19 w aptekach zapowiedzieli w ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Politycy nie zapowiedzieli, jak szeroko zakrojony będzie ten program. Wygląda na to, że na start programu, który został zapowiedziany na 27 stycznia, liczba aptek nie jest zbyt imponujący.

Informację w tej sprawie przekazał Adam Niedzielski. „Na starcie programu mamy 64 apteki, w których można wykonać test antygenowy. Kolejne 19 przesłało dokumenty zgłoszeniowe. Zapraszam na stronę dotyczącą testowania w aptekach i na systematycznie aktualizowaną mapę testujących aptek” – napisał. Wspomniana mapa aptek znajduje się pod tym adresem.

Sceptycznie do zapowiedzi ministra zdrowia podchodzi między innymi dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. „64 apteki na 13 tysięcy działających w kraju. No jest to raczej umiarkowanie spektakularny sukces” – napisał na Twitterze.

64 apteki na 13 tysięcy działających w kraju.



No jest to raczej umiarkowanie spektakularny sukces… https://t.co/gWFj4Z0Rmm — Krzysztof Berenda (@k_berenda) January 27, 2022

Czytaj także: Omikron wiodącym wariantem w tym województwie. To 97 proc. zakażeń w regionie

Żr.: Twitter/Adam Niedzielski, Twitter/Krzysztof Berenda