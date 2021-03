Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia w ostatnim czasie alarmują, że sytuacja epidemiczna w Polsce drastycznie się pogarsza. Tymczasem minister zdrowia Adam Niedzielski oświadczył, że nie dotyczy to wszystkich grup zawodowych i społecznych. Swoje twierdzenie oparł na danych, które również dołączył do wpisu w mediach społecznościowych w formie wykresu.

Adam Niedzielski opublikował na swoim profilu na Twitterze wykres. Przedstawione na nim dane wskazują, jak szczepienia przeciw koronawirusowi wpłynęły na liczbę zachorowań wśród pracowników personelu medycznego. Przypomnijmy, że to oni znajdowali się w tak zwanej grupie zero i byli uprawnieni do szczepień w pierwszej kolejności. W Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej rozpoczęły się one jeszcze w ostatnich dniach grudnia 2020 r.

Niedzielski pokazuje dane

„Wpływ szczepień przeciw #COVID19 na zachorowania lekarzy. Od początku grudnia spadek z dziennego poziomu powyżej 200 do 10.” – napisał Adam Niedzielski na swoim profilu w serwisie Twitter. „Tutaj nie widać trzeciej fali!” – podkreślił wyraźnie usatysfakcjonowany minister.

Wpływ szczepień przeciw #COVID19 na zachorowania lekarzy. Od początku grudnia spadek z dziennego poziomu powyżej 200 do 10. Tutaj nie widać trzeciej fali! #szczepimysie pic.twitter.com/XbMx9LNzRC — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) March 2, 2021

Z danych opublikowanych we wtorek na rządowych stronach wynika, że na terytorium Polski podano dotychczas 3 383 426 dawek szczepionki – 2 190 526 pierwszej i 1 192 900 drugiej.

Nowe zakażenia

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 937 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem na terytorium naszego kraju. Oznacza to, że odnotowano więc znaczny wzrost potwierdzonych zakażeń w stosunku do danych opublikowanych poprzedniego dnia. Resort zdrowia poinformował również o śmierci 216 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarły 62 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 154 osoby” – doprecyzowuje ministerstwo w komunikacie.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 719 708 przypadków zakażenia koronawirusem. 44 008 osób nie żyje a 1 438 032 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. twitter; wmeritum.pl