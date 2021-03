Rząd może wprowadzić dodatkowe obostrzenia na terenie kolejnych pięciu województw? Tak przekonuje „Dziennik Gazeta Prawna” i wskazuje nawet, o które województwa chodzi. Tymczasem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewnił, że jak dotąd żadna decyzja w tej kwestii nie zapadła.

Od 27 lutego dodatkowe obostrzenia obowiązują na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Uczniowie klas 1-3 wrócili tam do nauczania zdalnego (w reszcie kraju najmłodsi chodzą normalnie do szkoły), zamknięto hotele, centra handlowe, kina, teatry czy muzea oraz „małą infrastrukturę sportową”.

Tymczasem „Dziennik Gazeta Prawna” podaje, że w kolejce do takich samych restrykcji stoją już kolejne województwa. „Już w pięciu kolejnych regionach wskaźnik zachorowań na COVID w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców jest powyżej średniej” – zwraca uwagę gazeta. Dziennik wskazuje, że tymi województwami, w których realne są dodatkowe obostrzenie, są: podkarpackie, pomorskie, lubuskie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie.

Nowe obostrzenia? Wiceminister dementuje

Tymczasem na antenie Polsat News Waldemar Kraska zapewnił, że dotąd rząd nie podjął żadnej decyzji w tej sprawie. Wiceminister zwrócił dodatkowo uwagę, że o tym, czy nowe obostrzenia wejdą w życie decyduje więcej czynników, niż tylko średnia zachorowań.

„Oprócz odsetka chorych w danym województwie, to są to też zajęte łóżka, zajęte respiratory, odsetek mutacji brytyjskiej (…), to nie jest jeden sztywny parametr” – wyjaśnił Kraska. Dopytywany dodał, że na podstawie aktualnych danych, nie byłoby rekomendacji, aby obostrzenia wprowadzić w kolejnych województwach.

Nowe zakażenia

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 937 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Odnotowano więc znaczny wzrost zakażeń w stosunku do wczorajszych danych. Resort poinformował również o śmierci 216 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarły 62 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 154 osoby” – czytamy.

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 719 708 przypadków zakażenia koronawirusem. 44 008 osób nie żyje a 1 438 032 uznano za wyzdrowiałe.

