Reprezentacja Niemiec do tej pory nie decydowała się na klękanie przed meczami piłki nożnej. Nie jest jednak wykluczone, że zmieni swoją postawę przed spotkaniem z Anglią. Wyspiarze regularnie wyrażają w ten sposób solidarność w walce z rasizmem.

Kwestia klękania na stadionach od dłuższego czasu budzi powszechną dyskusję. Regularnie na taką manifestację solidarności w walce z rasizmem decydują się Anglicy, którzy klękają zarówno przed meczami Premier League, jak i reprezentacji. Wiele krajów nie decyduje się na podobny gest – wśród nich są między innymi Polacy.

Na klękanie przed spotkaniami do tej pory nie decydowała się również reprezentacja Niemiec. Nie jest jednak wykluczone, że zmieni się to przed meczem z Anglią w 1/8 finału Mistrzostw Europy. Głos w sprawie zabrał kapitan niemieckiej kadry Manuel Neuer. „Uważamy, że bardzo dobre jest zachowanie angielskiej drużyny narodowej i zespołów, które to robią również w Premier League” – powiedział w wywiadzie dla „Kickera”.

Bramkarz zdradził jednocześnie, że w niemieckiej kadrze wciąż trwa dyskusja, jak postąpić w meczu z Anglikami. Piłkarze są świadomi między innymi tego, że są „wzorem do naśladowania” dla narodu.

Czy Niemcy uklęknął przed meczem z Anglią? O tym będzie można się przekonać już we wtorek o godzinie 18:00, gdy rozpocznie się spotkanie tych drużyn w 1/8 finału Mistrzostw Europy.

