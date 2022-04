Ukraiński rząd ma być wściekły na działania minister Christine Lambrecht – przekonuje niemiecki dziennik „Die Welt”. Dziennikarze opisują dostawy broni, które trafią do naszego wschodniech sąsiada. Okazuje się, że transport nie był uzgodniony z Kijowem…

W momencie kiedy wiele krajów świata skierowało ogromne dostawy broni na Ukrainę wybuchł wielki skandal. Wszystko przez fakt, że pierwszą pomocą Niemiec były… hełmy.

Berlin szybko zrewidował swoje podejście i wyciągnął wnioski z błędu, oferując wsparcie w postaci broni. Jednak ostatnio na jaw wyszła kolejna wpadka niemieckich polityków. Opisali ją dziennikarze „Die Welt”.

Okazuje się, że nasi zachodni sąsiedzi zaoferowali Ukrainie sprzęt, który w tym momencie nie jest potrzebny. – Ukraiński rząd ma być wściekły na działania minister Christine Lambrecht – przekonują niemieccy dziennikarze.

Berlin miał wysłać listę oferowanej broni… bez konsultacji ze stroną ukraińską. – Należy się obawiać, że na liście nie ma broni, która jest nam szczególnie potrzebna w tej fazie wojny – stwierdził anonimowo przedstawiciel ukraińskiej administracji.

Ukraińskiej armii, która dynamicznie dostosowuje się do sytuacji na froncie, nie jest obecnie potrzebne to samo uzbrojenie, co na początku inwazji. W ocenie dziennikarzy, Kijów potrzebuje dronów zwiadowczych i bojowych oraz radarów. Tego w niemieckiej ofercie brak.

Z ustaleń dziennika wynika także, że niemiecki resort obrony deklaruje również… dostarczenie broni, którą Ukraina już wcześniej kupiła od Niemców. – Nawet liczba się zgadza: 2650 pocisków przeciwpancernych typu „Matador”. Wobec nieustępliwości Berlina, strona ukraińska podjęła samodzielne działania i zamówiła broń. Teraz nastąpiła spóźniona już reakcja Niemców na te działania – czytamy.