W ubiegłym tygodniu Niemcy ogłosiły lockdown. Tymczasem władze niektórych krajów związkowych posunęły się do o wiele dalej idących obostrzeń. W Duesseldorfie obowiązuje obecnie kara aż do 25 tys. euro za brak maseczki.

Władze stolicy Północnej Nadrenii-Westfalii wydały we wtorek wieczorem specjalne rozporządzenie wprowadzające dodatkowe obostrzenia dotyczące obowiązku noszenia maseczki w miejscach publicznych. Za tego typu wykroczenie można otrzymać surową grzywnę, bo mogącą wynieść aż do 25 tys. euro. Polsat News zwraca uwagę, że na pozostałym terenie tego kraju związkowego grzywna za to samo wykroczenie wynosi 150 euro. Różnica jest zatem kolosalna.

Gdzie obowiązkowe maseczki?

Dotąd w Dusseldorfie noszenie maseczki było obowiązkowe tak jak na terenie reszty Niemiec, a zatem na ulicach i placach, gdzie występował bardzo nasilony ruch pieszych. Teraz rozciągnięto obowiązek na praktycznie cały obszar miejski z wyjątkiem między innymi: cmentarzy, lasów i parkingów.

Polsat News przypomina, że mimo wszystko w Dusseldorfie maseczki nadal nie są obowiązkowe u rowerzystów i u osób kierujących samochodami.

Sytuacja w Polsce

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 24 692 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Najwięcej zakażeń odnotowano w Wielkopolsce, gdzie wykryto prawie 4 tysiące przypadków. Padł również rekord zgonów – z powodu zakażenia COVID-19 zmarło 373 osoby. „Z powodu COVID-19 zmarło 57 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 316 osób” – czytamy

Łącznie w naszym kraju wykryto 439 536 przypadków zakażenia koronawirusem. 6 475 osób nie żyje a 168 960 uznano za wyzdrowiałe.

