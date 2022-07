Niemiecka minister kultury Claudia Roth stwierdziła, że wprowadzanie bojkotu rosyjskiej kultury, to błąd. W uzasadnieniu stwierdziła, że rosyjscy artyści ponoć często starają się „zachować ostatnie przestrzenie wolności”.

„Uważam, że bojkotowanie wszystkiego, co ma związek z rosyjską kulturą, jest absolutnie niewłaściwe – stwierdziła Roth. Niemiecka minister przypomniała niedawną głośną w Niemczech sprawę, gdy burmistrz Nadrenii Północnej-Westfalii zakazał orkiestrze młodzieżowej utworów Czajkowskiego. „Odbyła się publiczna dyskusja. W końcu pozwolono im je zagrać” – powiedziała.

„Ale oczywiście debata toczy się dalej. Istnieje duża niepewność, jak radzić sobie z rosyjską kulturą” – przyznała niemiecka minister. Stwierdziła jednak, że bojkotowanie jest błędem. „Często rosyjscy artyści próbują zachować ostatnie przestrzenie wolności” – dodała.

Niemiecka minister oceniła, że kultura rosyjska „jest wielka”. „Czy to muzyka, czy literatura, np. Antoni Czechow. Nie pozwolę, aby Putin mi Czechowa odebrał!” – powiedziała Roth.

Media zwróciły jednak uwagę, że niemiecka minister stanęła również w obronie ukraińskich twórców kultury, którzy szukali schronienia w Niemczech. „Ludzie w Ukrainie czują się Europejczykami. Walczą o wolność i prawa demokratyczne, które uważamy za oczywiste. Ale mówią też: potrzebujemy środków do obrony wolności i demokracji. Powiedzieliśmy więc: OK, to prawo trzeba uznać. Dlatego też opowiedzieliśmy się za dostawami broni” – mówiła.

Źr. RMF FM