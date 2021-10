Znany niemiecki historyk i publicysta dr Karl Heinz Roth przyznał, że popiera wypłatę reparacji wojennych przez Niemcy na rzecz Polski. Roth szerzej opowiedział o swoim stanowisku w rozmowie z „Polska Times”.

Roth wskazał kilka powodów uzasadniających wypłatę reparacji przez Niemcy dla Polski. „Po pierwsze dlatego, że Polacy potrzebują tych reparacji. Po drugie dlatego, że z punktu widzenia prawa międzynarodowego Polska posiada prawo do wypłacenia jej reparacji wojennych” – powiedział niemiecki historyk.

Ocenił również, że według niego bez wypłaty reparacji za zbrodnie hitlerowskie nigdy nie dojdzie do pełnego pojednania Niemców i Polaków.

Niemiecki historyk odniósł się do oświadczenia władz PRL z 1953 r. Według niego nie należy go traktować jako wiążące. „Oświadczenie to nie jest wiążące prawnie, ponieważ Polska nie posiadała wtedy suwerenności, przynajmniej w zakresie decydowania o tych roszczeniach reparacyjnych” – powiedział Roth.

Publicysta przyznał, że w Niemczech nie jest to zbyt popularne stanowisko. „Oficjalna polityka Niemiec oraz partii politycznych w Niemczech bojkotuje tego rodzaju stanowisko” – powiedział Roth.

Zwrócił uwagę, że większym poparciem w Niemczech cieszy się kwestia reparacji dla Grecji. „Dosyć silnymi wpływami cisza się stowarzyszenia niemiecko-greckie i Greków mieszkających w Niemczech. Zaangażowały się one na rzecz wsparcia tych roszczeń ze strony Grecji. (…) Uważam, że konieczne są podobne działania Polaków w Niemczech i tamtejszych organizacji polskich, które mogą lobbować za reparacjami, tworzyć jakiś nacisk na niemieckie władze” – stwierdził niemiecki historyk.

