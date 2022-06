Wysokie temperatury i sezon wakacyjny sprawił, że w górach pojawiło się tysiące turystów. Niestety, nie wszyscy są zainteresowani przestrzeganiem obowiązujących w danych miejscach zasad. Karkonoski Park Narodowy pokazał zdjęcie turystów odpoczywających w niedozwolonym miejscu.

Jak co roku, w sezonie letnim tłumy turystów wybierają się na odpoczynek w górach. Coraz częściej wybierają oni nie Tatry, ale Bieszczady czy Karkonosze. Niestety, równie często, co o tłumach turystów, można przeczytać o ich nieodpowiedzialnym zachowaniu.

Jedno z nich piętnuje Karkonoski Park Narodowy. To właśnie na jego terenie, a dokładnie na Śnieżce, znajdują się siatki odgradzające szlak. Powstały one kilka lat temu z inicjatywy zarówno polskiego, jak i czeskiego parku, by zapobiec wydeptywaniu karkonoskich łąk.

Jak informuje park, nawet siatki nie potrafią powstrzymać wszystkich. „Siatki chroniące unikalne karkonoskie murawy przed wydeptywaniem i wylegiwaniem to widać ciągle za mało. Dla niektórych są chyba niewidzialne” – czytamy w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych. KPN zamieścił też zdjęcie turystów, którzy przebywają po tej niewłaściwej stronie siatki.

Siatki chroniące unikalne karkonoskie murawy przed wydeptywaniem i wylegiwaniem to widać ciągle za mało. Dla niektórych są chyba niewidzialne pic.twitter.com/YGd51uIP8T — KPN (@Karkonoski_PN) June 19, 2022

Większość internautów zgadza się z wpisem parku, twierdząc, że turyści zasługują na mandaty po takim zachowaniu. Pojawiły się jednak także głosy, że park przygotował niewystarczającą ilość miejsca do odpoczynku. „Szanowna Dyrekcjo, a czy nie można by powiększyć strefy odpoczynku dla ludzi? Jak dacie 20 metrów kwadratowych, a przyjdzie 300 osób, to nie ma siły” – czytamy w jednym z komentarzy.

Czytaj także: Zobaczył menu i natychmiast chwycił za telefon. Zwrócił uwagę na jeden szczegół w polskich restauracjach [FOTO]

Źr.: Twitter/KPN