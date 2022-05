Ukraińskie władze obawiają się, że w najbliższych dniach może znacząco nasilić się ostrzał miast na terenie całego kraju. Ma to związek z obchodzonym w Rosji 9 maja Dniem Zwycięstwa. Władimir Putin ma potrzebować „sukcesów” przed tą datą.

Od dawna nie ustają spekulacje, w jaki sposób Władimir Putin zachowa się podczas Dnia Zwycięstwa, który w Rosji jest obchodzony 9 maja. Wcześniej szacowano, że do tego dnia zakończone zostaną działania wojenne, jednak wiadomo już, że jest to praktycznie niemożliwe. Część ekspertów uważa, że Rosja może wypowiedzieć Ukrainie wojnę, przez co Władimir Putin będzie mógł ogłosić powszechną mobilizację.

Jednocześnie wiele wskazuje na to, że rosyjski przywódca, a co za tym idzie – wojska – będą potrzebowały sukcesu przed tą datą. Centrum do spraw walki z dezinformacją działające przy ukraińskiej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, przestrzega przed zmasowanym ostrzałem ukraińskich miast.

Zdaniem władz, rosyjskie wojska 8 i 9 maja mogą przeprowadzać intensywne bombardowania miast na terenie całego kraju. Armii brakuje bowiem sukcesów, o których Putin mógłby mówić podczas państwowych uroczystości.

Czytaj także: Putin tą decyzją może wywołać rewolucję w Rosji. Analityk uważa, że to realne

Źr.: Onet