Występ Stefana Niesiołowskiego w TVP Info wywołał falę kontrowersji. Powodem były zwłaszcza wypowiedzi o prezydencie Andrzeju Dudzie i jego małżonce Agacie Kornhauser-Dudzie. „Rynsztok” – pisze jeden z komentujących.

Stefan Niesiołowski był gościem programu „100 pytań do…”. Jak się łatwo domyślić, podczas występu byłego posła znanego z ciętego języka padło wiele wypowiedzi, które wywołały burzę w sieci. Niesiołowski za cel obrał zwłaszcza Pałac Prezydencki.

-Ten dowcip oddaje całą istotę. Wałęsa pokazał, że każdy może być prezydentem, a Duda pokazał, że jednak nie każdy. I to jest dla mnie istota. To jest coś tak nędznego ten Duda. Już pomijam tę damę milczącą – już nie chcę użyć, bo pani mnie tu strofowała, bo aż się prosi o pewne porównania zoologiczne, ale daruję – stwierdził.

– Ja byłem internowany z ojcem tej damy, uroczym panem Julianem Kornhauserem. Razem byliśmy w ośrodku dla internowanych. On chyba po miesiącu czy dwóch wyszedł. Także pierwszy miesiąc czy dwa, do lutego gdzieś tam byliśmy razem i wspominam to niezwykle. To kulturalny, miły człowiek. Jak to się dzieje? Nie odpowiada się oczywiście za ojca tak samo, jak się za córkę nie odpowiada – opowiadał.

Wypowiedzi uderzających w prezydenta i pierwszą damę było jednak zdecydowanie więcej. Internauci nie ukrywają zażenowania, w komentarzach pod fragmentami programu. „Jak można tak obrzydliwie zgorzknieć i mówić o drugim człowieku takim językiem. I pomyśleć, że kiedyś tworzyliśmy jedną z najbardziej ideowych partii jaką było Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe” – zastanawia się Krzysztof R. Kupiński.

„Świetne. W państwowej TV za pieniądze podatników zostaje zaproszony osobnik, który publicznie poniża Głowę Państwa. Tylko u nas!” – zauważyła Alina Petrowa. „I te oprychy z TVP Dezinfo jeszcze się chwalą chamskimi wypowiedziami Niesiołowskiego. Rynsztok” – podkreślił prof. Stanisław Żerko.

Niektórzy jednak przypominają, że podczas programu zwrócono politykowi uwagę.

