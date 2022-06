Angielski portal „The Athletic”, powołując się na anonimowe źródło „zbliżone do doświadczonego piłkarza Bayernu Monachium”, publikuje dość niespodziewaną informację. Chodzi o to, co o zachowaniu Polaka sądzą jego koledzy z drużyny.

Jakiś czas temu Robert Lewandowski publicznie ogłosił, że nie zamierza kontynuować swojej kariery w Bayernie Monachium. Napastnik oświadczył to podczas konferencji prasowej w trakcie zgrupowania reprezentacji Polski. Wywołało to ogromne poruszenie, a także krytykę piłkarza ze strony środowiska bawarskiego klubu.

Angielski portal „The Athletic” postanowił przyjrzeć się, jak decyzję Lewandowskiego oceniają jego koledzy z zespołu. Serwis, powołując się na „anonimowe źródło”, miał rzekomo poznać nastroje panujące w szatni Bayernu Monachium i opinię piłkarzy na temat zachowania „Lewego”.

Okazuje się, że niektórzy z nich mają być „zmęczeni” publicznymi wypowiedziami kapitana reprezentacji Polski – Źródło zbliżone do doświadczonego piłkarza Bayernu twierdzi, że drużyna spodziewa się odejścia Lewandowskiego. Kilku piłkarzy jest już coraz bardziej zmęczonych jego publicznymi wypowiedziami, nie mówiąc o jego egoistycznej postawie na boisku – napisał „The Athletic”.

Angielski portal internetowy podaje również, że szatnia Bayernu Monachium pogodziła się z faktem, że Lewandowski nie będzie kontynuował swojej kariery w zespole z Bawarii. Przedstawiciele klubu cały czas nie dają jednak za wygraną i twierdzą, że „Lewy” zostanie w Monachium na kolejny sezon. – 2 lipca jest jego pierwszy dzień w pracy, więc czekam na niego. Ale teraz o tym nie myślę, bo mamy inne rzeczy do zrobienia. Myślę, że niektóre sprawy się uspokoiły. Lewandowski jest profesjonalistą, ma wielkie cele w swojej karierze. Dlatego można naprawić tę sytuację – powiedział ostatnio dyrektor sportowy Bayernu Monachium Hasan Salihamidzić.