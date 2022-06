Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków pochwalił postawę ucznia 3 klasy Szkoły Podstawowej w Dereźni Solskiej (województwo lubelskie). Znalazł on na polu kamień, który okazał się cennym zabytkiem. W konsekwencji pozwolił na otwarcie nowego stanowiska archeologicznego.

Do całego zdarzenia doszło jeszcze jesienią 2021 roku. Uczeń szkoły podstawowej znalazł, jak sam określił, „dziwny krzemień”. Znaleziska dokonał w miejscowości Dereźnia Majdańska zlokalizowanej w gminie Biłgoraj (województwo lubelskie). Poszukał informacji w internecie i doszedł do wniosku, że może mieć do czynienia z zabytkiem archeologicznym.

Jak informuje Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, znalezisko to wiórowiec krzemienny. O całej sprawie poinformowany został urząd konserwatorski w Zamościu. „Wiosną 2022 roku spotkaliśmy się z młodym odkrywcą, który wskazał miejsce odnalezienia zabytku. Wspólna weryfikacja powierzchniowa terenu doprowadziła do kolejnych odkryć bardzo ciekawych i wartościowych zabytków archeologicznych (krzemienne wiórowce, łuszcznie i rdzenie oraz fragmenty naczyń glinianych). Znalezisko to stanowi cenne źródło wiedzy o kulturze materialnej z epoki neolitu (III tysiąclecie p.n.e. – narzędzia krzemienne) oraz okresu nowożytnego (XVIII-XIX w. – fragmenty ceramiki naczyniowej), co pozwoliło na zaewidencjonowania nowego, dotychczas nieznanego stanowiska archeologicznego. Odkryte zabytki wzbogacą zbiory Muzeum w Biłgoraju” – czytamy.

Nie omieszkano też pochwalić postawy chłopca. „Taka obywatelska postawa na rzecz ochrony dziedzictwa archeologicznego naszego regionu, powiązana z przekazaniem służbom konserwatorskim cennego zabytku archeologicznego – zasługuje na szczególne wyróżnienie, pochwałę i podziękowanie” – czytamy.

Źr.: Facebook/Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków