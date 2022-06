Badacze z NASA dokonali zdumiewającego i jednocześnie zawstydzającego odkrycia. Choć na Marsie jeszcze żaden człowiek nie postawił stopy, okazuje się, że już znajdują się tam ziemskie śmieci. Zdjęcie nie pozostawia wątpliwości. Pytanie tylko, skąd się tam wzięły?

Naukowcy poinformowali, że łazik Perseverance dokonał niedawno na Marsie szokującego odkrycia. Okazuje się, że na Czerwonej Planecie już znalazły się śmieci z Ziemi. Naukowcy zauważyli coś, co wydaje się być fragmentem folii aluminiowej zaczepionej między skałami.

Badacze zastanawiają się, skąd na Marsie wziął się ziemski śmieć. Jedna z hipotez zakłada, że może to być kawałek koca termicznego, który był przymocowany do specjalnego plecaka rakietowego. Używano go podczas lądowania łazika na planecie.

Nie jest to jednak pewne, bo łazik lądował aż 2 km od miejsca, w którym znaleziono śmieć. „Czy ten kawałek wylądował tutaj później, czy też został tu przyniesiony przez wiatr?” – zastanawiają się eksperci z NASA we wpisie na Facebooku.

Najnowsze odkrycie NASA wywołało poruszenie wśród internautów. Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy nie szczędzących krytyki.

Źr. facebook; o2.pl