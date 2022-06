Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Rostysław Smirnow wyraził wielkie uznanie dla polskich haubic przekazanych wojskom ukraińskim. „Bardzo zmieniły sytuację w Siewierodoniecku” – zachwala.

Smirnow zachwalał polskie haubice. „Mogę powiedzieć, że te haubice, przekazane nam przez naszych polskich przyjaciół, bardzo zmieniły sytuację w Siewierodoniecku i okupanci to odczuli” – podkreślił doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Rostysław Smirnow.

Wskazał, że jeśli słowa Macrona i Scholza się potwierdzą i na Ukrainę trafi więcej ciężkiego sprzętu, to sytuacja ulegnie zmianie. „Tylko jeżeli będziemy mieć porównywalną z Rosjanami ilość ciężkiego uzbrojenia, możemy mówić o konkretnych kontrnatarciach na całej linii frontu. To będzie strategiczny przełom w tej wojnie” – powiedział.

„To właśnie haubic nam w tej chwili brakuje, nie mamy póki co dział artyleryjskich zdolnych do strzelania na dalekie odległości. Mamy informacje o pozycjach wroga, o skupiskach sprzętu wojskowego, lecz brakuje nam właśnie haubic. A one mogą być podstawą naszego sukcesu przy kontrofensywie. Bez nich nie możemy nawet gdybać” – mówił.

Pod koniec maja ukraińskie wojska otrzymały polskie haubice Krab. Polska przekazała 18 sztuk tej broni i dodatkowo zawarto umowę na sprzedaż kolejnych 50 sztuk.

Źr. RMF FM