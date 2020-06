Niezwykły apel nie tylko do mieszkańców Wielkiej Brytanii, ale i całego świata, wystosowała pracownica Amazona – Jasmine Paget. 18-latka podczas pracy zgubiła pierścionek zaręczynowy, który prawdopodobnie wpadł do jednej z paczek. Kobieta wciąż ma nadzieję na znalezienie zguby.

To był zdecydowanie pechowy dzień dla 18-letniej Jasmine Paget ze Swansea. Pracownica Amazona pod koniec swojej zmiany w dziale pakowania Amazona zorientowała się, że zgubiła pierścionek zaręczynowy. Otrzymała go zaledwie 4 miesiące temu, w tegoroczne Walentynki.

Kobieta przyznała w rozmowie z mediami, że pierścionek zgubiła prawdopodobnie pod koniec swojej zmiany. Nie ukrywała, że była zdruzgotana. „Poczułam się bardzo źle. Poczułam serce w żołądku i zaczęłam płakać. Po prostu poszłam do kierowników, aby dowiedzieć się, czy w ogóle mogłabym go znaleźć. Zdecydowanie wpadł do którejś paczki. Z grubsza pakuję 16 paczek na godzinę. On mógł być w każdej z nich” – powiedziała.

Jasmine postanowiła podzielić się historią w mediach społecznościowych. Zaapelowała, by osoby zamawiające z Amazona sprawdziły swoje paczki. Opisała, że jej pierścionek to srebrna obrączka z brylantem głównym i małymi brylancikami wokół. Post 18-latki błyskawicznie rozszedł się w mediach społecznościowych.

Kobieta przyznała, że jej narzeczony całą sprawę obrócił w żart. Wciąż jeszcze ma nadzieję, że zguba się znajdzie. „Na szczęście Josh był bardzo wyrozumiały! Po prostu zrobił z tego wielki żart. Choć moje nadzieje na odzyskanie pierścionka wciąż są bardzo duże. Odpowiedź w mediach społecznościowych była niesamowita i staram się myśleć pozytywnie. Ktoś go znajdzie!” – powiedziała.

Źr.: Wprost, Daily Mail