Robert Lewandowski został wybrany najlepszym polskim sportowcem podczas tegorocznej gali Wiktorów. Statuetkę w imieniu kapitana kadry odebrała jego mama Iwona. Dariusz Szpakowski aż przed nią uklęknął.

Robert Lewandowski podczas gali Wiktory 2022 został wybrany najlepszym polskim sportowcem. „Podziwia go cały świat i go nam zazdrości, a my jesteśmy dumni, że jest Polakiem. I to on jako pierwszy powiedział: „Nie, nie zagramy z agresorem, nie zagramy z reprezentacją Rosji”, a za nim poszli wszyscy Biało-Czerwoni. To on we wtorkowy wieczór poszedł do najważniejszego rzutu karnego w swoim życiu. Nie zawiódł i powiódł drużynę do dziewiątego udziału w finałach mistrzostw świata” – powiedział Dariusz Szpakowski, który wręczał statuetkę.

Kapitana polskiej kadry nie było na gali, statuetkę w jego imieniu odebrała mama, Iwona Lewandowska. Samo przekazanie Wiktora było mocno poruszające, ponieważ Dariusz Szpakowski aż przed nią uklęknął.

Również Iwona Lewandowska postanowiła odnieść się do decyzji polskiej kadry w sprawie meczu z Rosją. „To nie tylko Robert, cała drużyna. Oni jako pierwsi przeciwstawili się. Mogli ponieść konsekwencje. Za to ich cenię, podziwiam, jestem dumna tak bardzo, że mecz w Chorzowie… to było apogeum! Głos mi się łamie, ale przede wszystkim w imieniu Roberta chciałam podziękować kibicom. Dla nich żyjemy” – mówiła.

Żr.: YouTube/TVP Sport