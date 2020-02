Politycy Platformy Obywatelskiej pytają rząd, jakie działania podjął ws. koronawirusa. Poseł Sławomir Nitras zwrócił się także do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Szef resortu udzielił zaskakującej odpowiedzi.

W ciągu kilku ostatnich dni odnotowano lawinowy wzrost zakażeń koronawirusem we Włoszech. Do napiętej sytuacji w tym kraju nawiązał Sławomir Nitras. Parlamentarzysta poinformował, że dwa dni temu powrócił z Rzymu, gdzie rozdawano maski z filtrem węglowym.

Polityk PO informuje, że zadzwoni do 16 aptek w Szczecinie i nigdzie nie mógł dostać maseczek. – W 2017 r. rząd kazał Agencji Rezerw Materiałowych kupić węgiel za 300 mln zł. Panie premierze, ministrze zdrowia, a ile kupiliście masek? Gdzie one są? – zapytał.

Poseł PO doczekał się odpowiedzi od ministra Łukasza Szumowskiego. Szef resortu zdrowia zauważył, że zdaniem ekspertów, masek nie powinny nosić osoby zdrowe. – Nie wiedziałem, że poseł Nitras skończył medycynę, bo to jest jego wizja, troszkę inna niż WHO i CDC i inna niż profesorowie chorób zakaźnych. Maski nie powinno się nosić, jeśli nie jesteśmy chorzy. Takie jest stanowisko ekspertów. My się do niego dostosowujemy – powiedział w programie „Wydarzenia i Opinie” w Polsat News.

Minister zdrowia przekonuje, że Agencja Rezerw Materiałowych została wyposażona w środki ochrony osobistej i leki na wypadek epidamii. – Apteki nie służą do tego, żeby sprzedawać maski w razie epidemii. Od tego jest ARW. Noszenie w tej chwili maski jest niezdrowe, jeżeli nie ma smogu – dodał.

Nie tylko Nitras krytykował rząd. Arłukowicz: Nie tak wyobrażam sobie państwo

Poseł Nitras nie był jednak osamotniony w krytyce rządu. „Dzisiaj czytałem jakby zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i w tych zaleceniach jest np. napisane takie coś, że za transport tej próbki z podejrzeniem zawartości tego wirusa odpowiada szpital. No to ja nie tak wyobrażam sobie państwo” – mówił Bartosz Arłukowicz na antenie Polsat News.

Z kolei Małgorzata Kidawa-Błońska domagała się natychmiastowej informacji na temat działań podjętych przez rząd. „To kwestia czasu, aż koronawirus pojawi się w Polsce. Jakie działania podjął polski rząd? Potrzebujemy natychmiastowych rzetelnych informacji o stanie przygotowań Polski na pierwszy przypadek niebezpiecznego wirusa” – napisała na Twitterze.

W sprawie zagrożenia koronawirusem odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z ministrem Łukaszem Szumowskim oraz odprawa z udziałem wojewodów. Stałe komunikaty wydaje też ministerstwo zdrowia i GIS.

Źródło: Twitter, Polsat News