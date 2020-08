Tragedia w miejscowości Rudnik Pierwszy (woj. lubelskie). Lokalne media informują o śmiertelnym wypadku podczas wieczoru kawalerskiego. Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzną, który utonął ratując kolegów był wokalista zespołu disco polo NoLime. Kilka godzin temu na stronie pojawił się wpis nawiązujący do sytuacji. – Jest to dla nas jak i całej rodziny ogromna tragedia – czytamy.

Dramat rozegrał się w sobotę przed północą. Na terenie gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Rudnik Pierwszy zorganizowano imprezę. Policjanci informuję, że był to tzw. wieczór kawalerski.

Z relacji mundurowych wynika, że dwóch uczestników imprezy postanowiło popływać łódką w znajdującym się nieopodal stawie. Niestety, łódź przewróciła się, a mężczyźni znaleźli się w wodzie.

Jeden z uczestników wskoczył do wody, aby pomóc kolegom. 35-letni mieszkaniec gminy Batorz zniknął pod powierzchnią wody. Jego ciało wydobyli z wody przybyli na miejsce strażacy. Niestety, nie udało się go uratować.

Wokalista NoLime utopił się, ratując kolegów

Po kilku godzinach od pojawienia się informacji na temat wypadku okazało się, że mężczyzna, który utonął był wokalista zespołu disco polo. – Zmarłym okazał się Marcin Felek wokalista zespołu disco polo NoLime – poinformował portal lublin112.pl.

Piosenkarz jednym z założycieli zespołu w 2013 roku. W ostatnich latach NoLime stawał się coraz bardziej popularny, co widać choćby po liczbie wyświetleń pod klipami grupy. Niestety kariera wokalisty została nagle przerwana. Mężczyzna osierocił dwójkę małych dzieci.

Wzruszający wpis zespołu: „Byłeś dla nas jak Brat…”

Na tragiczny wypadek zareagował NoLime. „Byłeś dla nas jak Brat, miły, uśmiechnięty, zaradny, zawsze można było na Ciebie liczyć, niestety to co się wydarzyło, wcale nie powinno mieć miejsca” – czytamy we wpisie na stronie zespołu.

„Jest to dla nas jak i całej rodziny ogromna tragedia. Zapamiętamy Cię takim jakim byłeś. Żegnaj Przyjacielu” – dodają autorzy.

Wiadomością wstrząśnięci są także fani zespołu. „Nie ma słów które wyraziły by to co czujemy. Marcin spoczywaj w spokoju” – czytamy w jednym z komentarzy. „Wyrazy współczucia dla rodziny i znajomych” – dodał ktoś innych.

