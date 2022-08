Wiele napisano już o francuskim stylu, wiele teorii też obalono. Sposób, w jaki kobiety z dawnej Galii noszą swoje ozdoby, jest wręcz fascynujący: wyglądają, jakby właśnie trafiły do nieba albo dopiero co wstały o poranku. Wydaje się, że w ich przypadku wystarczy para starych dżinsów, sweterek po babci, czerwona szminka i gotowe – mamy nową gwiazdę! Jednak żeby ta gwiazda naprawdę błyszczała, musi mieć prawdziwą biżuterię. Takie ozdoby Francuzki niezwykle sobie cenią. Tak bardzo, że nie zdejmują ich nawet na noc.

Noszą swoją biżuterię nieco inaczej

Jest jedna słynna zasada zaczerpnięta od wyjątkowej Francuzki, Coco Chanel. Mówi: “Zanim wyjdziesz z domu, spójrz w lustro i zdejmij jedną rzecz”. Inna zasada minimalizmu mówi z kolei, że nigdy nie powinniśmy nosić więcej niż trzy sztuki biżuterii. Jednak Francuzki nie byłyby sobą, gdyby nie wiedziały, jak łamać te zasady. Przede wszystkim korzystają z zasad layeringu (warstwowego łączenia biżuterii) dotyczących naszyjników, bransoletek i pierścionków. Francuzki kochają nowoczesne trendy, ale mają do nich indywidualne podejście. Ich styl jest więc połączeniem największych nowości i pasującej do nich klasyki.

Innym mitem, który obalają Francuzki, jest zasada mówiąca, że konkretny rodzaj biżuterii jest przeznaczony tylko na daną okazję: diamentowy naszyjnik na wieczorne wyjście, kolczyki koła na wypad do miasta, a perły do pracy. Francuzki naprawdę wiedzą, jak wykorzystać te zasady dla siebie i lśnić jak gwiazda. Z chęcią założą perłowy naszyjnik do T-shirtu, a kolczyki koła do sukni balowej.

Źródło zdjęcia: Klenota.pl

Jest jeszcze jedna rewolucyjna zasada, o której wspomnieliśmy już na początku, czyli noszenie biżuterii 24 godziny na dobę. Wiele kobiet z Francji uważa biżuterię za tak osobistą, że dosłownie jej nie zdejmuje.

Francuzki preferują dodać żółte złoto do srebra, a także kochają delikatną i ponadczasową biżuterię. Ale w ich szkatułce musi znajdować się także choć jedna wyjątkowa ozdoba.

Zebraliśmy siedem typów biżuterii ze studia KLENOTA, które dzisiejsze ikony francuskiej mody z chęcią wykorzystują:

1. Kolczyki koła

Małe, wielkie, masywne lub lekko zakręcone. Francuzki kochają kolczyki koła i noszą je dosłownie do wszystkiego.

Źródło zdjęcia: Klenota.pl

2. Maleńki naszyjnik z symbolicznym wisiorkiem

Taka biżuteria dodaje odrobiny romantyzmu i marzycielskości do wyrafinowanego, wyjątkowego stylu.

Źródło zdjęcia: Klenota.pl

3. Pierścień sygnet

Francuzki kochają biżuterię vintage, ale kupują ją w najbardziej stylowych butikach na głównych ulicach. A swoje sygnety najbardziej kochają zakładać na najmniejszy palec.

4. Warstwowo ułożone naszyjniki

Kiedy Francuzki się ubierają, nigdy nie mogą wyglądać nudno. Layering to świetny pomysł. Ten styl pasuje zarówno do ubrań oversize, męskich marynarek, jak i kwiecistych sukienek.

Źródło zdjęcia: Klenota.pl

5. Cienkie pierścionki

Delikatnych pierścionków nigdy nie ma za wiele. Spróbuj nosić je razem lub oddzielnie na dwóch dłoniach.

6. Grubszy pierścionek z kolorowym kamieniem

Grubszy pierścionek z kolorowym kamieniem szlachetnym przyciąga uwagę i może rozświetlić nawet najprostszy strój.

7. Kolczyki z zawieszkami

Delikatne i wyraziste – takie są te kolczyki, które pasują dosłownie na każdy dzień.

Materiał zewnętrzny partnera