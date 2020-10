Po dyskwalifikacji w US Open, Novak Djoković walczy o triumf w turnieju Roland Garros. Serb znów trafił piłką sędziego liniowego. Tym razem jednak nie został wyrzucony z turnieju.

W poniedziałek Novak Djoković walczył w IV rundzie wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Jego przeciwnikiem był Karen Chaczanow. W trakcie spotkania doszło do incydentu, który zakończył się dla Serba szczęśliwie.

W pewnym momencie Djoković próbował odegrać piłkę po serwisie Rosjanina. Przypadkowo trafił nią w twarz sędziego liniowego. Natychmiast poszedł do niego, by go przeprosić.

Z pewnością Serbowi przypomniała się sytuacja z US Open. Djoković został zdyskwalifikowany po tym, jak trafił piłką sędzię liniową. Wówczas jednak uderzył piłkę w przypływie złości, a tym razem był to jedynie nieszczęśliwy wypadek podczas gry.

Czytaj także: Bartosz Zmarzlik mistrzem świata! Polak obronił tytuł w spektakularny sposób

Źr.: Twitter/tennis gifs