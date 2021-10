Niedawno Mark Zuckerberg ogłosił zmianę nazwy jego firmy. Cyfrowy gigant będzie nosił nazwę Meta. Jednak nowa nazwa Facebooka bardzo nie spodobała się byłemu lewicowemu ministrowi finansów Grecji, Yanisowi Varoufakisowi.

W minionym tygodniu, zgodnie z zapowiedziami, spółka Facebook zmieniła nazwę na Meta. Należące do niej produkty, w tym popularny serwis społecznościowy nadal zachowają dotychczasowe nazwy. Zmiana stała się konieczna po tym, jak koncern rozrósł się i przejął wiele innych serwisów internetowych.

Czytaj także: Facebook zmienił nazwę. Zuckerberg zaprezentował „metawersum” [WIDEO]

Zuckerberg zaprezentował również wizję „metawersum”, które określił mianem „następcy” mobilnego internetu. Szef koncernu Facebook poinformował, że będzie to działać w oparciu o wirtualną rzeczywistość. Osobiście zaprezentował, jak ma to wyglądać. Zuckerberg odbył „spotkanie” ze znajomymi, reprezentowanymi przez trójwymiarowe awatary we wspólnym wirtualnym pokoju stylizowanym na statek kosmiczny.

Nowa nazwa Facebooka pod ostrzałem

Jednak nowa nazwa Facebooka bardzo nie spodobała się Varoufakisowi. Oświadczył, że nazwę meta nosi lewicowy think tank, w którego władzach zasiada. Pod adresem Marka Zuckerberga padły dość dosadne słowa.

Czytaj także: Zorza polarna będzie widoczna z Polski! Już dzisiaj niezwykłe zjawisko

„Wara od Meta, to nazwa naszego Centrum Badań nad Cywilizacją Postkapitalizmu” – ostrzega Yanis Varufakis. Następnie zwrócił się do właściciela Facebooka. „Ty i twoje sługusy – nie zrozumiecie czym jest cywilizacja, nawet gdyby was kijem zdzieliła” – dodał.

Źr. RMF FM; wmeritum.pl