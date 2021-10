Wszystko wskazuje na to, że pogoda dopisze, dzięki czemu w nocy z soboty na niedzielę w Polsce będzie można dostrzec niezwykłe zjawisko. Zorza polarna będzie najprawdopodobniej widoczna z Polski, o czym informuje popularyzator astronomii Karol Wójcicki prowadzący popularny profil „Z głową w gwiazdach”.

„Dzisiejszej nocy szykuje się silna burza magnetyczna. Będzie ona efektem koronalnego wyrzutu masy ze Słońca (CME) który został wygenerowany w czwartek. Olbrzymia ilość wysokoenergetycznych cząstek pędzie w stronę Ziemi. Gdy dojdzie do ich zderzenia z atomami gazu w atmosferze w okolicach okołobiegunowych, na niebie pojawią się piękne zorze polarne” – czytamy na profilu „Z głową w gwiazdach”.

Czytaj także: Siatkarz zdębiał, gdy zobaczył walkę na gali Najmana. „Patologia” [WIDEO]

Dzisiejsza zorza polarna będzie na tyle silna, że najprawdopodobniej zobaczymy ją z Polski. Nie we wszystkich częściach kraju będzie ona jednak widoczna. „Zacznijmy od tego, że prognozowanie pojawienia się zorzy na niższych szerokościach geograficznych nigdy nie daje 100% pewności co do ich upolowania. Dysponujemy wciąż zbyt małą ilością danych, aby przewidzieć co tak naprawdę się wydarzy. Szansa na zorzę w Polsce jest jednak dziś dużo większa niż zwykle, więc warto zapolować – pogoda dziś będzie nam sprzyjała!” – czytamy na profilu.

Gdzie będzie widoczna zorza polarna?

Zorza polarna powinna być widoczna nad północnym horyzontem, dość nisko. „Dlatego na miejsce obserwacji wybierzcie teren z odsłoniętym widokiem na północ, gdzie w linii wzroku nie będziecie mieli żadnych sztucznych świateł ani odległych miast” – napisano na profilu.

Niestety zorza polarna widziana z Polski nie zrobi takiego wrażenia, jak tan na dalekiej Północy. „Obserwowana na tak niskich szerokościach geograficznych będzie raczej bladą poświatą unoszącą się nad północnym horyzontem. W sprzyjających warunkach będziemy w stanie dostrzec delikatne struktury w postacie pionowych słupów światła. Jej kolory raczej na pewno pojawią się wyłącznie na zdjęciach, dlatego dobrze jest mieć pod ręką aparat na statywie” – czytamy na profilu „Z głową w gwiazdach”.

Czytaj także: W oknie życia znaleźli… 20-latka. Nietypowa sytuacja we Wrocławiu

Źr. facebook; polsatnews.pl