Będzie nowa dostawa broni dla Ukrainy. Poinformował o tym Pentagon. Wśród sprzętu, który trafi na front jest też spore zaskoczenie.

Amerykanie poinformowali o kolejnym pakiecie wsparcia dla Ukrainy, która wciąż broni się przed rosyjskim najeźdźcą. W mediach pojawiły się już informacje dotyczące tego, jaka broń trafi za naszą wschodnią granicę i wspomoże tamtejszą armię. Okazuje się, że mamy do czynienia z pewnym, całkiem sporym zaskoczeniem.

Nowy pakiet wojskowy dla Ukrainy opiewa na 400 milionów dolarów. Wspomnianym wcześniej zaskoczeniem jest fakt, że Amerykanie ujęli w nim również 45 czołgów T-72 zmodernizowanych w Czechach. Oprócz tego odnowienie 45 czołgów opłaci Holandia. W praktyce oznacza to, że będzie to pierwszy amerykański pakiet obejmujący czołgi.

Rzeczniczka Pentagonu, Sabrina Singh przekazała, że dostawa czołgów na Ukrainę odbędzie się w porozumieniu zawartym pomiędzy USA, Czechami i Holandią. W praktyce USA zapłacą za modernizację 45 czołgów w Czechach, zaś Holandia — za kolejne 45.

Co jeszcze znajdzie się w pakiecie broni, który trafi na Ukrainę? W transzy znajdzie się m.in. odnowienie rakiet do systemów obrony przeciwlotniczej Hawk, które dostarczy Hiszpania 250 opancerzonych wozów bojowych M1117 ASV, 40 małych opancerzonych łodzi bojowych Riverine oraz ponad tysiąc małych dronów kamikadze o nazwie Phoenix Ghost.

– Jestem wdzięczny prezydentowi USA i narodowi amerykańskiemu za kolejny pakiet pomocy wojskowej o wartości 400 mln dol. Na pojazdy pancerne, które pomogą nam wyzwolić ukraińską ziemię. Doceniamy to ciągłe wsparcie! – napisał na Twitterze Wołodymyr Zełenski dziękując za pomoc.

I am thankful to @POTUS and the people of 🇺🇸 for another $400 million military assistance package. For armored vehicles that will help us liberate Ukrainian land. We appreciate this continued support!