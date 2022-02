Inwestycja w pompy ciepła staje się coraz bardziej powszechna. Konsumenci chętnie sięgają po tego typu technologię, gdyż zwiększa ona efektywność ogrzewania obiektu, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów związanych z rachunkami eksploatacyjnymi. Sam zakup pomp ciepła bywa jednak dla wielu osób kosztowny, co znacząco utrudnia lub spowalnia podjęcie ostatecznej decyzji. Warto więc dowiedzieć się więcej na temat dofinansowań, tj. nowy program Moje Ciepło. Chcesz poznać szczegóły? W poniższym materiale znajdziesz wiele przydatnych informacji.

Moje Ciepło – co to jest i kiedy rusza?

Prezentowane dofinansowanie do pomp ciepła to ukłon w stronę prywatnych inwestorów, którzy chcą nabyć innowacyjne układy grzewcze do nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Jeśli więc jesteś właścicielem lub współwłaścicielem nowo wybudowanego domu o wysokim poziomie energooszczędności, dofinansowanie Moje Ciepło powinno Cię zainteresować. Dzięki niemu inwestycja w pompę ciepła nie będzie aż tak wymagająca, jak w przypadku samodzielnego finansowania całości transakcji z prywatnego budżetu. Dopłaty mają dotyczyć zarówno zakupu, jak i montażu pomp ciepła. Ważny jest jednak fakt, że projekt obejmuje nieruchomości o podwyższonym poziomie energooszczędności.

Środki z programu Moje Ciepło będą mogły być wykorzystane przez osoby, które nabyły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu. Koszty kwalifikacyjne można zrefundować, jeśli zostały one poniesione od 01.01.2021 roku.

Oczekiwania względem energooszczędności dla nowo powstałych budynków kwalifikujących się do skorzystania z programu Moje Ciepło, przedstawione są w warunkach technicznych WT 2021.

Ile mogę uzyskać z dofinansowania Moje Ciepło?

Przyjęty budżet programu Moje Ciepło to 600 mln zł. Środki natomiast pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego. Konsumenci korzystający z dofinansowania, mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 30 % kosztów kwalifikowanych – w zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:

7.000 zł – dla powietrznej pompy ciepła;

21.000 zł – dla gruntowej pompy ciepła.

Dlaczego warto skorzystać z dofinansowania do pomp ciepła?

Należą one do grupy najbardziej ekologicznych urządzeń wykorzystywanych do ogrzewania nieruchomości. Oznacza to, że korzystanie z nich w celach grzewczych nie emituje do środowiska dwutlenku węgla. Warto również zwrócić uwagę na to, że mogą być one eksploatowane w celu ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła są także bezobsługowe, dzięki czemu codzienne korzystanie z ich potencjału będzie wygodne i proste.

Sama inwestycja może być jednak problematyczna dla osób, które inwestują środki w budowę domu. Zakup i montaż pompy ciepła może wiązać się z kosztem rzędu 39-60 tys. złotych – a wszystko zależy od jej rodzaju, wielkości i jej skomplikowania. Dofinansowanie pomoże jednak zoptymalizować tę kwotę do minimum. Dzięki temu sama inwestycja zwróci się o wiele szybciej i w krótszym czasie zacznie generować oszczędności dla domowego budżetu.

Z czego wynika różnica w wartości dofinansowania do pomp gruntowych i powietrznych?

Pompy ciepła gruntowe są o wiele bardziej złożone, a co za tym idzie droższe od urządzeń powietrznych. Warto zwrócić również uwagę na fakt, że ich instalacja może być dużo bardziej wymagająca – zarówno pod względem pracy, jak i logistyki całego przedsięwzięcia. Stosując pompy ciepła gruntowe, konsumenci mogą wybrać między układem pionowym lub poziomym – w zależności od wielu czynników warunkujących podjęciem odpowiedniej decyzji.

Pompy ciepła powietrzne montowane są z kolei na elewacji nieruchomości. Dzięki temu można zdecydować się na nie w dowolnym momencie (nawet po wielu latach od wybudowania domu), bez konieczności ingerowania w teren i wykonywania różnego rodzaju wykopów pozwalających na pozyskiwanie energii cieplnej z ziemi.

