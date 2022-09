Nowe informacje w sprawie wycieków z gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2. Rządy Danii i Szwecji w liście skierowanym do Rady Bezpieczeństwa ONZ informują, że do wywołania eksplozji mogły posłużyć „setki kilogramów materiałów wybuchowych”.

Już w piątek wieczorem członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ mają zając się sprawą możliwego sabotażu na Morzu Bałtyckim. W jego wyniku doszło do wycieków z gazociągów Nord Stream oraz Nord Stream 2. Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Rosji.

Tymczasem rządy Danii i Szwecji w liście skierowanym do Rady Bezpieczeństwa ONZ informują, że do wywołania eksplozji, które doprowadziły do wycieków, mogły zostać użyte setki kilogramów materiałów wybuchowych.

W liście wyrażono również obawy związane z konsekwencjami wycieków gazu do środowiska morskiego. Metan, który wydostaje się na powierzchnię wody, spowoduje też wzrost emisji gazów cieplarnianych. „Skutki klimatyczne będą prawdopodobnie bardzo znaczące” – podkreślono.

Czytaj także: Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do NATO. Jest odpowiedź!

Źr.: Interia