Niemiecki „Kicker” przekazał nowe informacje w sprawie kontuzji Roberta Lewandowskiego. Nie wiadomo jeszcze, kiedy Polak będzie mógł wrócić do gry, ale wiele wskazuje na to, że w tym tygodniu rozpocznie treningi biegowe.

Kontuzja Roberta Lewandowskiego, której doznał w meczu reprezentacji z Andorą, eliminuje go z gry w kolejnych spotkaniach. Polak opuścił już mecz Bayernu z PSG w Lidze Mistrzów i pod jego nieobecność Bawarczycy przegrali 2:3. Wiele osób miało nadzieję, że zawodnik pomoże drużynie w rewanżu, ale wydaje się to wykluczone.

Sam Lewandowski w rozmowie ze Sky Sports przyznał ostatnio, że nie zagra w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów. „Robię wszystko, by wrócić na boisko, ale zrobię to tylko wtedy, gdy będę się dobrze czuł. Jestem w domu z rodziną. To nie jest fajne uczucie, oczywiście, że wolałbym być na boisku. Ale jest jak jest, będę trzymał kciuki za Bayern” – powiedział.

Lewandowski nie może pomóc również drużynie w Bundeslidze, a podczas ostatniego spotkania Bayern zremisował z Unionem Berlin 1:1. Polak jest też coraz bliżej rekordu Gerda Muellera, który strzelił w jednym sezonie Bundesligi 40 goli (Polak ma ich na razie 35). Nie wiadomo jednak, kiedy Lewandowskiemu uda się wrócić do gry.

Dobre informacje w tej sprawie przekazał niemiecki „Kicker”. „Robert Lewandowski do tej pory wykonywał tylko ćwiczenia na rowerze. W tym tygodniu ma zacząć treningi biegowe” – poinformował.

