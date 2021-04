Serwis Wirtualnemedia.pl przekazuje nowe informacje ws. programu „Jeden z dziesięciu”. Wcześniej Tadeusz Sznuk, prowadzący teleturniej, w nietypowy sposób pożegnał się z widzami.

Kilka dni temu TVP wyemitowała finał 124. serii programu „Jeden z dziesięciu”. Widzowie zachwalali jego poziom, zgodnie podkreślając, że był to jeden z najbardziej emocjonujących, jeśli nie najlepszych, odcinków teleturnieju.

Fani byli zachwyceni, jednak ich nastrój został zmącony pod koniec emisji programu. Wówczas głos zabrał bowiem jego prowadzący, legendarny już dziennikarz – Tadeusz Sznuk. Ten, ku zdumieniu widzów, wypowiedział następujące słowa: „Zwycięzcom i widzom dziękujemy za obecność. I to koniec„.

Te słowa wzbudziły spory niepokój i zamieszanie wśród fanów teleturnieju. Nadziei w ich serca nie wlał również sam zainteresowany, który między wierszami dał znać, że przyszłość programu jest zagrożona. – Nie mogę nic na ten temat powiedzieć. Telewizja jest dla mnie nieodgadnioną instytucją – powiedział i dodał, że jest w gotowości do dalszej realizacji teleturnieju. Więcej informacji TUTAJ.

Nowe informacje ws. „Jeden z dziesięciu”

Nowe informacje ws. programu przekazuje serwis Wirtualnemedia.pl. Do sprawy odniosła się TVP, która przekazała portalowi krótki, aczkolwiek bardzo wymowny komunikat. – Telewizja Polska nie będzie zawierać niekorzystnych umów. Te czasy skończyły się bezpowrotnie kilka lat temu. Telewizja liczy na korzystne dla stron zakończenie negocjacji – napisano.

W rozmowie z serwisem swoje stanowisko przedstawiła osoba, która pracuje przy produkcji programu „Jeden z dziesięciu”. – Pan Tadeusz nigdy się tak nie żegnał, zawsze było „do zobaczenia w kolejnej edycji”, „do zobaczenia jutro” czy „w najbliższym sezonie”. Nie było takiej sytuacji, że na wiosnę była przerwa, tak jak we wszystkich programach była tylko w wakacje tak jak w każdej stacji telewizyjnej. Do połowy czerwca program powinien być nadawany. Jeśli nikt się program nie upomni, to „umrze on śmiercią naturalną” – powiedziała.

Swoje stanowisko wydała również firma Euromedia TV, producent programu „Jeden z dziesięciu”.

Czy to oznacza więc, że lubiany przez widzów program bezpowrotnie zniknie z anteny? Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na rozwiązanie.