Czołgi Abrams dotarły do Polski. – To historyczny dzień dla Wojska Polskiego – komentował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Nie wszyscy zareagowali entuzjastycznie. Poseł opozycji Paweł Bejda daje do zrozumienia, że czołgi to przeżytek. – Kosztuje tyle co 800 dronów kamikadze – przekonuje.

Przypomnijmy, że w środę do portu w Szczecinie przybył wyjątkowy ładunek – 14 czołgów Abrams. Maszyny stanowią pierwszą część dostawy z USA w ramach umowy z Polską.

Ze wzmocnienia polskiej armii zadowolenia nie ukrywał minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. – Nasze załogi z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej wchodzące w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej, tej żelaznej dywizji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wschodniej Polski, już są przeszkolone. A więc zaraz przejmą te czołgi, trafią one na wyposażenie i będą stanowiły zaporę nie do przebicia. One zamkną Bramę Brzeską – podkreślił.

Pierwsze 14 czołgów #Abrams zameldowały się na polskiej ziemi. Trafią one na wyposażenie 18 Dywizji Zmechanizowanej. „Będą one stanowiły zaporę nie do przebicia” – mówił dzisiaj w porcie w Szczecinie szef MON @mblaszczak . pic.twitter.com/H5ftENNmUH — 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) June 28, 2023

Jednak nie wszyscy są entuzjastami takiego rozwiązania. Prawdopodobnie najbardziej „egzotyczną” opinię przedstawił Paweł Bejda. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego zwrócił uwagę na ogromne koszty czołgów.

„Jeden zagraniczny czołg Mariusza Błaszczaka kosztuje tyle co 800 dronów kamikadze, które masakrują czołgi, bwp i haubice, po obu stronach wojny na Ukrainie. Wg PSL to właśnie systemy dronów będą przyszłością nowoczesnych armii” – stwierdził.

Jeden zagraniczny czołg @mblaszczak kosztuje tyle co 800 dronów kamikadze, które masakrują czołgi, bwp i haubice, po obu stronach wojny na Ukrainie. Wg @nowePSL to właśnie systemy dronów będą przyszłością nowoczesnych armii.https://t.co/bakbskHvdV — Paweł Bejda (@pawelbejda) June 28, 2023

Wpis polityka wywołał falę ironicznych wpisów. „A na Ukrainie babcia słoikiem z ogórkami strąciła drona. Musimy kupić więcej takich słoików” – zażartował Bartłomiej Wypartowicz z Defence24.pl.

„Ech, ci durni Ukraińcy! Co oni się tak upierają na zachodnie czołgi?” – zauważyła inna osoba. „Kup se Pan drona do zbierania buraków” – zaproponował kolejny internauta. Kolejna osoba zwróciła uwagę, że Bejda piastuje stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.